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    Россия

    Россия продлила ответные меры на санкции Запада

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (394)

    (обновлено: )305141
    Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. Согласно документу, ответные экономические меры продлены до 31 декабря 2018 года. Указ вступает в силу со дня подписания.
    Здание МИД РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ответных мер на санкции Запада до 31 декабря 2018 года, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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    Правительству поручено обеспечить меры по реализации указа, при необходимости вносить предложения об изменении срока действия санкций.

    "Продлить с 1 января по 31 декабря 2018 года действие ответных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года №560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" и продленных указами президента", — говорится в документе.

    Указ вступает в силу со дня подписания, сообщает Прайм.

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    В среду Совет ЕС принял официальное решение о продлении на полгода экономических ограничительных мер против РФ, действующих до конца июля 2017 года.

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