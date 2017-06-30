Россия продлила ответные меры на санкции Запада

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ответных мер на санкции Запада до 31 декабря 2018 года, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Правительству поручено обеспечить меры по реализации указа, при необходимости вносить предложения об изменении срока действия санкций.

"Продлить с 1 января по 31 декабря 2018 года действие ответных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года №560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" и продленных указами президента", — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня подписания, сообщает Прайм.

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