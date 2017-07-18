В ОБСЕ назвали количество убитых в этом году мирных жителей Донбасса

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил, что более 250 мирных жителей были ранены, 56 убиты в Донбассе с начала года.

"С начала года СММ ОБСЕ зафиксировала как минимум 311 жертв среди гражданского населения", — сказал Хуг. По его словам, в их число входят 56 убитых и 255 раненых мирных жителей Донбасса.

Ранее в июне Хуг заявил, что с 1 января погиб 51 человек, 281 пострадали.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.