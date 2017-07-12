Кто виноват в войне на Донбассе: неожиданные ответы украинцев

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Кто виноват в войне?

Когда закончится война в Донбассе? Этот вопрос все больше волнует украинцев. Жители страны разочарованы действиями политиков, а военная риторика властей лишь усиливает беспокойство и вызывает все больше раздражения.

Спустя три года после начала войны мнения украинцев о том, кто несет ответственность за военный конфликт на Донбассе, окончательно разделились. Теперь каждый третий одинаково винит в войне Россию и украинскую власть.

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Более половины опрошенных жителей востока и юга Украины возлагают вину за военный конфликт на Донбассе на Россию (35%) или центральное правительство Украины (33%). Об этом свидетельствуют результаты опроса жителей восьми областей юго–восточной Украины, проведенного в начале 2017 года компанией GfK по заказу Института массовой информации.

Согласно соцопросу, еще 32% не определились, к чему склоняются. При этом 16% обвиняют в вооруженном конфликте США и Евросоюз, еще 17% — "лиц, воюющих против украинского правительства на востоке Украины".

Чаще всего вину на Россию возлагают опрошенные жители в Днепропетровской (52%), Херсонской (48%) и Николаевской областях (41%), меньше всего — в Донецкой области (15%).

Центральное правительство Украины склонны обвинять жители Днепропетровской области (52%), а также Одесской и Луганской областей (по 39%).

Примечательно, что в Донецкой области более половины (51%) так и не определились с ответом.

Респонденты, которые общаются дома на русском языке, менее склонны обвинять Россию (31%), чем те, кто общается на украинском (44%), отмечают социологи. Кроме того, они выяснили, что существует определенная разница в отношении между респондентами, которые считают себя русскими, и украинцами. Первые менее склонны возлагать вину на Россию (23% среди россиян и 36% среди украинский) и более — на западные страны (25% среди россиян и 14% среди украинском).

Устали от войны

Несмотря на то, что в последнее время военная риторика Киева ужесточилась, похоже, не все украинцы ее разделяют.

Лишь 17% опрошенных согласны с утверждением, что Украина должна возобновить полномасштабные военные действия, чтобы отвоевать территорию, которую контролируют ополченцы в Донецкой и Луганской областях.

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При этом лишь 39% согласны, что не стоит идти ни на какие компромиссы с Россией в вопросе возвращения Крыма и Донбасса Украине.

Больше всего противников компромиссов с Россией — в Николаевской (75%), Херсонской (54%), Днепропетровской и Запорожской областях (по 47%).

Меньше всего — в Донецкой (19%) и Харьковской областях (21%).

Риторика Киева

Пока все разговоры о перемирии в Донбассе так и остались фикцией – обстрелы не утихают.

При этом с апреля военная риторика украинских властей ужесточилась.

13 июня секретарь СНБО Александр Турчинов и вовсе заявил, что АТО на Донбассе исчерпало себя и необходимо перейти к новому формату защиты страны.

При этом многие задались вопросом, не означает ли "новый формат защиты страны" в нынешних условиях введение военного положения?

Перед этим в апреле в интервью ВВС Турчинов заявлял, что в нынешних условиях главная задача украинских военных – метр за метром, километр за километром, минимизируя потери, продвигаться на восток.

"У нас нет другой альтернативы, кроме как побеждать. Прошлый год был первым, когда мы не сдали ни одного метра земли, а наоборот — приобрели десятки километров. Поэтому я считаю, что наша задача — метр за метром, километр за километром, минимизируя потери, продвигаться на восток", — говорил он.

Тем временем ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается напряженной: обстрелы активизировались на мариупольском и луганском направлениях. Из крупнокалиберных пулеметов и БМП стреляют по поселку Широкино, Талаковке и Марьинке.

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Опрос проводился компанией GfK по заказу Института массовой информации при поддержке Украинской инициативы по повышению уверенности (UCBI) и USAID в январе–марте 2017 в восьми областях востока и юга Украины (в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской, на территориях Донецкой и Луганской областей, контролируемых правительством Украины).

Всего было опрошено 15103 респондентов. Теоретическая погрешность не превышает 1% для всей выборки.