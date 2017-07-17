Трагедия MH17 на руку тем, кто затягивает конфликт на Донбассе - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Третья годовщина трагедии сбитого над Донбассом рейса MH17. Виновных в авиакатастрофе MH17 могут судить заочно. Украина и Нидерланды подписали двустороннее соглашение о международно-правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных с крушением рейса MH17 малайзийских авиалиний над Донбассом, жертвами которого стали 298 человек.

Причиной гибели лайнера стала ракета "земля-воздух", выпущенная из установки "Бук". К такому выводу пришел Совет безопасности Нидерландов и Объединенная следственная группа, куда, помимо голландцев, вошли представители правоохранительных органов Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины. В то же время виновные до сих пор не наказаны. Дело о крушении будут рассматривать в голландских судах.

Ход расследования авиакатастрофы прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт-международник, кандидат политических наук Владимир Кушниренко.

Оказывают ли политические факторы влияние на расследование и дальнейший судебный процесс?

— Это очевидно. Учитывая, что сейчас какой-то есть определенный новый виток по минским соглашениям, и соответственно, что стороны, которые входят в контекст этого решения. Неконтролируемые ЛНР и ДНР, соответственно они являются по данным, которые звучали в масс-медиа, ответственными за эти действия. По крайней мере так звучит. Я просто хочу очень тонко об этом сказать, что когда только новая волна пошла, мы увидели, что не звучит так уже часто то, что просто разрывало медийное пространство еще год-полтора и даже два года назад. Конечно, мы сталкиваемся с очень частой ситуацией, которая возникает, когда реальный правовой дискурс сталкивается с политическим дискурсом. И мы не видим, каким образом возникает активность в обсуждении этой темы. Потом она исчезает. Потом снова появляется. Потом снова исчезает. И в данном случае, может быть, будет на данный момент как-то опять таки заторможено. Пока есть обсуждение, мы слышим про план Эммануэля Макрона, про участие Курта Волкера, про то что американцы активно принимать участие сейчас будут в решении и тут есть две вещи. Есть понятие справедливости, конечно, в отношении к погибшим людям, за то что произошло. И с другой стороны, это решение конфликта. Вот иногда это резонанс, когда происходит активизация, иногда это такой диссонанс, когда что-то поглощает другое.

Читайте также: Кто же сбил Boeing? Новый отчет по крушению МН17: оценки и мнения

Возможен сценарий, когда пострадавшим обвиняемая сторона просто выплатит компенсации, но де-юре вины при этом не признает?

— Вполне возможен, так как это более вероятно. Это контекст решения серьезного регионального конфликта. И такой вариант снимает нагнетание ситуации вокруг разной позиции сторон, что вполне возможно. Эта практика достаточно распространена.

RIA News Сергей Аверин | Перейти в фотобанк Место крушения Boeing 777 малайзийских авиалиний

Если мы увидим новую эскалацию конфликта на Донбассе, может ли это тогда ускорить или усилить риторику, связанную с МН17?

— Абсолютно, это будет использоваться в случае, если опять будет какой-то спад и явные проблемы по мирному урегулированию, то соответственно это будет использовано как инструмент давления на тех, кто тормозит в данном случае это мирное урегулирование и опять будут снова в медийном пространстве очень много различных версий, обвинений и так далее. Потому что скорее всего это используется сейчас, как мы видим, по затягиванию, такой долгий процесс. Результаты были известны уже примерно полтора года назад. Хотя сразу было все понятно. Но есть процедура определенная. Все шло, а сейчас уменьшилось. Но если не будет, как вы сказали, это будет как инструмент использовано политический, для того чтобы усилить эффект, ввести в конструктивный дискурс сторону, которая пытается тормозить или каким-то образом саботировать это решение.

На уровне ООН могут далее пытаться поднимать эту тему, в частности, требовать создание трибунала?

— Звучать, конечно, еще будет. Но это все привязано к тому, о чем мы говорили. Понимаете, что как бы является более социально значимым, даже международно значимым: решение, как это ни цинично звучит, конечно, потому что жизнь людей, это вообще абсолютная ценность. Потому такие вещи должны всегда находить полное решение и виновные должны нести ответственность за содеянное. Но мы понимаем, что решение регионального конфликта, который повлек за собой гибель очень многих людей, нарушение экосистемы определенной международно-политической, международно-правовой в регионе и в мире в целом, он конечно на повестке дня стоит на более высоком уровне, как это ни цинично бы звучало, но это так. И поэтому конечно мы имеем дело с манипуляциями определенными вокруг факта того, что был сбит самолет и должен быть ответственный и кто-то должен понести наказание.

По мнению политического аналитика Андрея Видишенко, в ближнесрочной и среднесрочной перспективе общество не узнает всех фактов о крушении MH17. Об этом он сказал ранее в эфире радиостанции Голос Столицы.