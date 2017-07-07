США приддержали передачу Нидерландам права суда по делу о крушении МН17

КИЕВ, 7 июл – РИА Новости Украина. США приветствуют решение о передаче Нидерландам права провести суд по делу о крушении малайзийского самолета Boeing в Донецкой области в июле 2014 года.

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Ранее в Амстердаме сообщили, что суд по делу о крушении малайзийского Boeing пройдет в Нидерландах. В МИД Украины пояснили, что Украина и Нидерланды планируют 7 июля подписать соглашение о международно-правовом сотрудничестве, которое даст право голландской стороне провести суд по этому делу.

"Соединенные Штаты приветствуют единогласное решение совместной следственной группы предоставить юрисдикцию для судебного преследования виновных в крушении рейса МН17 в голландских судах. У нас есть полная уверенность в способности голландской системы уголовной юстиции добиться справедливого и беспристрастного решения", — говорится в заявлении госдепартамента США.

В ведомстве также вновь призвали все страны принять меры к выполнению резолюции 2166 СБ ООН, которая предусматривает "полное, тщательное и независимое международное расследование инцидента".

Пассажирский Boeing-777 компании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), разбился 17 июля 2014 года на востоке Украины. На борту лайнера находились 298 человек – граждане 10 стран, среди которых — 85 детей, в том числе 43 подданных Малайзии, включая 15 членов экипажа. Большинство погибших — 193 человека — были подданными Нидерландов.

Международная следственная группа, представившая 28 сентября 2016 года предварительный доклад по расследованию катастрофы MH17, заявила, что поразивший лайнер зенитно-ракетный комплекс "Бук" был доставлен из России, а после крушения лайнера, по мнению международных следователей, ЗРК был обратно возвращен в РФ.

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Местом пуска ракеты, сбившей самолет, в докладе называется н. п. Первомайское, который во время катастрофы находился под контролем ополчения самопровозглашенной ДНР.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва оценит результаты голландского расследования катастрофы самолета MH17. Он подчеркнул, что "важно делать выводы, учитывая последнюю информацию, которая была опубликована нашими военными — первичные данные радаров".