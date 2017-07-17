наверх
17.07.201715:50
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    Трагедия рейса МН17: три года после крушения

    Тема:

    Крушение MH17. Три года со дня трагедии (82)

    (обновлено: )157
    В понедельник исполняется три года с момента крушения Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", который следовал рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Лайнер разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.
    ZvezdaTVnews

    Нидерланды уведомили Совет Безопасности ООН о том, что суд над причастными к крушению пассажирского лайнера "Малайзийских авиалиний" в Донецкой области в июле 2014 года будет проводиться в этой стране. Так как большинство погибших пассажиров были именно из Нидерландов.

    Расследование крушения малайзийского Boeing
    РИА Новости
    Крушение МН17 в Донбассе: расследование трагедии

    Президент Украины Петр Порошенко почтил память погибших при крушении малайзийского Boeing-777 и выразил надежду, что Нидерланды объективно расследуют причины аварии. Президент считает, что расследование причины аварии — это "общий долг" перед памятью погибших.

    Украина и Нидерланды 28 июля 2014 года заключили соглашение о международной миссии защиты расследования, цель ее работы — выяснение причин крушения малайзийского авиалайнера в Донецкой области. Данную миссию создали с целью содействия сбору останков и проведению расследования на месте авиакатастрофы самолета, произошедшей 17 июля 2014 года. Миссия состоит из экспертов и представителей полиции Нидерландов, Австралии и других стран, граждане которых находились в разбившемся самолете.

    Министр юстиции Украины Павел Петренко и министр безопасности и юстиции Нидерландов Стеф Блок 7 июля 2017 года подписали соглашение о международно-правовом сотрудничестве, которое даст право голландской стороне провести суд по делу о крушении малайзийского Boeing-777, сообщалось на сайте нидерландского правительства.

    Смотрите основные моменты, связанные с крушением и расследованием катастрофы в видеоподборке РИА Новости Украина:

    Смотрите видео — Первые кадры с места падения малайзийского Boeing 777

    С места катастрофы начали вывозить тела погибших:

    Крушение Boeing: украинцы несут цветы к посольству Нидерландов:

    В Нидерландах прошла церемония в память о жертвах катастрофы Boeing 777:

    Петр Порошенко о трагедии с малайзийским Boeing:

    Заявление Владимира Путина в связи с катастрофой Boeing 777:

    Выступление голландских специалистов с окончательным докладом по крушению MH 17 в Донбассе:

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Поисковые работы на месте крушения Boeing 777 в Донецкой области
    Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    Потасовка между депутатами "Самопомич" и Радикальной партии произошла в сессионном зале Рады в четверг
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    На месте резни в Египте
    Опасный Египет: убийство туристов в отеле
    Ростислав Кравец
    Дело Клименко и обыски в "Вестях"