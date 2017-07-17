Трагедия рейса МН17: три года после крушения

Нидерланды уведомили Совет Безопасности ООН о том, что суд над причастными к крушению пассажирского лайнера "Малайзийских авиалиний" в Донецкой области в июле 2014 года будет проводиться в этой стране. Так как большинство погибших пассажиров были именно из Нидерландов.

Президент Украины Петр Порошенко почтил память погибших при крушении малайзийского Boeing-777 и выразил надежду, что Нидерланды объективно расследуют причины аварии. Президент считает, что расследование причины аварии — это "общий долг" перед памятью погибших.

Украина и Нидерланды 28 июля 2014 года заключили соглашение о международной миссии защиты расследования, цель ее работы — выяснение причин крушения малайзийского авиалайнера в Донецкой области. Данную миссию создали с целью содействия сбору останков и проведению расследования на месте авиакатастрофы самолета, произошедшей 17 июля 2014 года. Миссия состоит из экспертов и представителей полиции Нидерландов, Австралии и других стран, граждане которых находились в разбившемся самолете.

Министр юстиции Украины Павел Петренко и министр безопасности и юстиции Нидерландов Стеф Блок 7 июля 2017 года подписали соглашение о международно-правовом сотрудничестве, которое даст право голландской стороне провести суд по делу о крушении малайзийского Boeing-777, сообщалось на сайте нидерландского правительства.

Смотрите основные моменты, связанные с крушением и расследованием катастрофы в видеоподборке РИА Новости Украина:

Смотрите видео — Первые кадры с места падения малайзийского Boeing 777

С места катастрофы начали вывозить тела погибших:

Крушение Boeing: украинцы несут цветы к посольству Нидерландов:

В Нидерландах прошла церемония в память о жертвах катастрофы Boeing 777:

Петр Порошенко о трагедии с малайзийским Boeing:

Заявление Владимира Путина в связи с катастрофой Boeing 777:

Выступление голландских специалистов с окончательным докладом по крушению MH 17 в Донбассе: