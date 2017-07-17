Порошенко почтил память погибших при крушении МН17 в Донбассе

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко почтил память погибших при крушении малайзийского Boeing-777, следовавшего рейсом MH17, в Донбассе в июле 2014 года и выразил надежду, что Нидерланды объективно расследуют причины аварии.

"Сегодня, зажигая свечи памяти, мы склоняем головы перед 298 невинными жертвами рейса МН17. Страшная трагедия невыразимой болью прозвучала в сердцах родных и близких, в каждом из нас. В тот день, как и сейчас", — написал Порошенко в понедельник на своей странице в Facebook.

Президент считает, что расследование причины аварии — это "общий долг" перед памятью погибших.

"В первые дни после трагедии мной было принято решение о передаче расследования Нидерландам. Так же не колеблясь, согласно предоставленным мною полномочиям, несколько дней назад мы подписали Соглашение между Украиной и Нидерландами, которым подтверждено избрание механизма привлечения к уголовной ответственности виновных в этом преступлении… Убежден, что объективность и беспристрастность нидерландского правосудия завершит этот путь", — добавил Порошенко.

Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

Украина и Нидерланды 28 июля 2014 года заключили соглашение о международной миссии защиты расследования, цель ее работы — выяснение причин крушения малайзийского авиалайнера в Донецкой области. Данную миссию создали с целью содействия сбору останков и проведению расследования на месте авиакатастрофы самолета, произошедшей 17 июля 2014 года. Миссия состоит из экспертов и представителей полиции Нидерландов, Австралии и других стран, граждане которых находились в разбившемся самолете.

Министр юстиции Украины Павел Петренко и министр безопасности и юстиции Нидерландов Стеф Блок 7 июля 2017 года подписали соглашение о международно-правовом сотрудничестве, которое даст право голландской стороне провести суд по делу о крушении малайзийского Boeing-777, сообщалось на сайте нидерландского правительства.