Донбасс: восстанавливать не успеваем – каждый день новые разрушения

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

Несмотря на действующее в Донбассе "хлебное перемирие" в прифронтовых районах по-прежнему продолжаются артиллерийские обстрелы – время от времени поступают сообщения о жертвах среди мирного населения, ежедневно в городах и районах региона от мин и снарядов разрушаются жилые дома и системы жизнеобеспечения.

По данным местных властей в ходе последних вооруженных атак в Петровском районе Донецка, а также на окраинах Докучаевска и Ясиноватой полностью или частично разрушены несколько частных и многоквартирных домов, повреждены коммуникации, из-за чего жители мирных территорий снова остались без благ цивилизации.

"В течение недели вследствие артобстрелов пострадали два человека в Петровском районе города Донецка. Также вследствие взрывов взрывоопасных предметов во дворах частных жилых домов пострадали два человека в селе Дмитровка Шахтерского района и один человек погиб в Куйбышевском районе города Донецка. Кроме этого, один человек погиб подорвавшись на взрывоопасном предмете на линии разграничения вблизи города Марьинка. Вследствие боевых действий сотрудниками МЧС зафиксированы разрушения и повреждения одного частного и трех многоэтажных жилых домов в городе Докучаевск и одного многоэтажного дома в городе Ясиноватая", – сообщили в МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Кроме того, в ряде населенных пунктов в Новоазовском районе повреждены трансформаторные подстанции, в результате чего в домах сотен мирных граждан исчез свет. Сообщается, что без электричества в настоящее время остаются жители поселков Ленинское, Дзержинское, Коминтерново, Новая Таврия, Заиченко. В одном из жилых кварталов Докучаевска осколками от боеприпаса поврежден газопровод низкого давления – часть улиц в городе сейчас без газа, коммунальные службы ведут восстановительные работы.

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Тем временем в аппарате уполномоченного по правам человека самопровозглашенной ДНР заявляют, что за неделю в результате боевых действий пострадали 7 жителей Донбасса.

"…с 7 по 13 июля на территории Донецкой народной республики ранения различной степени тяжести в результате непрекращающихся артобстрелов со стороны Украины получили 7 человек, из них 2 гражданских мужчин, 1 гражданская женщина и 4 военнослужащих республики. За указанный период погибли 3 человека, среди которых 2 военнослужащих республики и 1 гражданский мужчина…", – говорится в сообщении на официальном сайте Донецкой народной республики.

В пресс-службе омбудсмена самопровозглашенной ДНР подчеркнули, что с 1 января по 13 июля 2017 года на территории Донецкой народной республики ранения различной степени тяжести получили 421 человек, среди которых 248 военнослужащих ДНР и 173 мирных жителя, в том числе 9 детей возрастом до 18 лет. Погибли 178 человек, среди которых 156 военнослужащих и 22 мирных жителя, в том числе ребенок.

Всего по данным уполномоченного по правам человека с начала вооруженного конфликта в городах и районах самопровозглашенной республики погибли 4467 человека, среди которых 604 женщины и 3863 мужчины, в том числе 75 детей возрастом до 18 лет.