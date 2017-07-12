Что обсуждают в мире: меморандум Катара и США, смерть лидера ИГ

Prakash SINGH / AFP

РИА Новости Украина

Новые детали встречи Трампа-младшего с адвокатом из РФ

Многие мировые СМИ (Wall Street Journal, Washington Post, New York Times, Hill, Politico, Guardian, Independent, Telegraph и другие) продолжают освещать подробности вокруг встречи старшего сына американского президента Дональдом Трампа-младшего с адвокатом из России Натальей Весельницкой, у которой якобы есть "связи в Кремле".

Как пишут СМИ, во вторник Трамп-младший выложил в своем Twitter заявление, а также переписку с музыкальным критиком Робом Голдстоуном, который и организовал встречу. По словам Трампа-младшего, Голдстоун передал ему просьбу о встрече от российского певца Эмина Агаларова, с которым сын Трампа был знаком еще с 2013 года.

В опубликованной переписке Трамп-младший в ответ на предложение о разговоре с Эмином Агаларовым говорит Голдстоуну: "Если это то, о чем ты говоришь (информация о Клинтон – ред.), то мне это нравится".

Позднее сын президента США описал свою встречу с адвокатом из РФ Натальей Весельницкой как "пустую", но при этом отметил, что "оглядываясь назад, поступил бы по-другому", пишет газета Politico.

Комитет по разведке американского сената намеревается обратиться к сыну президента США – Дональду Трампу-младшему – с просьбой выступить по вопросу встречи и переписки. Также стало известно, что электронную переписку Трампа-младшего с адвокатом из РФ намерен изучить спецпрокурор по расследованию "российского вмешательства" в американские выборы Роберт Мюллер.

"Публикация электронной переписки, вероятно, затянет Трампа-младшего, который сыграл значительную роль в кампании, но так и не присоединился к администрации президента, в центр того, что расследует Роберт Мюллер", — пишет Wall Street Journal.

Меморандум Катара и США

Мировые СМИ пишут о подписанном во вторник Катаром и США меморандуме о взаимопонимании по противодействию терроризму.

"Катар и Соединенные Штаты подписали меморандум о взаимопонимании между двумя странами, описывающий усилия, которые Катар может предпринять в будущем для усиления своей борьбы с терроризмом и активного решения проблемы финансирования терроризма", - приводят СМИ слова советника госсекретаря США Роберта Хэммонда, назвавшего соглашение шагом вперед.

Как пишет газета New York Times, в среду госсекретарь США Рекс Тиллерсон представит меморандум лидерам Саудовский Аравии, ОАЭ и Бахрейна, чтобы "посмотреть, достаточно ли этого, чтобы положить конец противостоянию, которое привело к блокаде Катара со стороны четырех арабских государств".

Как пишет газета Wall Street Journal, Тиллерсон, как и его катарский коллега, заявили во вторник, что соглашение "не связано напрямую" с конфликтом, разгоревшимся между арабскими странами.

"Представители администрации Трампа хотят положить конец конфликту, а также бороться с потоком финансирования, поступавшего террористическим группировкам", – пишет издание.

Восстановление Мосула

Через день после объявления о победе над боевиками террористической группировки "Исламское государство" в Мосуле, иракцы столкнулись с проблемой, связанной с восстановлением второго по величине города в стране, пишет газета Wall Street Journal.

По данным издания, во вторник муниципальное правительство начало работу над восстановлением и открытием дорог в западной части города, до недавнего времени находившейся под контролем боевиков. После месяцев сражений улицы в этой части Мосула стали непроходимыми.

"Нашим приоритетом является возвращение жителей домой", - приводит издание слова главы муниципалитета города Абдулсаттара Алхаббы.

По его словам, главной задачей на данный момент является восстановление водоснабжения.

"Без воды нет жизни", - заявил он.

Как пишет Financial Times, после освобождения города многие люди бояться, что боевики продолжат совершать атаки на гражданские объекты.

Читайте также: Переговоры в Астане: зоны деэскалации в Сирии не согласовали

Сообщение о гибели главаря ИГ

Тема гибели главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади вновь попала на первые полосы ведущих мировых СМИ, таких как Telegraph, Indepedent, Washington Times, USA Today, Daily Mail и других.

Накануне иракский новостной портал "Сумария ньюз" сообщил, что источник в ИГ признал гибель аль-Багдади. Как сообщило иракское издание, в заявлении группировки говорится, что аль-Багдади погиб и в ближайшее время будет объявлено имя его преемника. Никаких подробностей гибели главаря группировки при этом не приводится.

Как пишет газета Washington Times, после появившихся в СМИ сообщений, Пентагон сообщил, что не обладает информацией о предполагаемой смерти главаря ИГ.

"Я не могу подтвердить или опровергнуть информацию по поводу того, жив аль-Багдади или нет", — приводит издание слова командующего военной операцией международной коалиции по борьбе с ИГ Стивена Таунсенда.

"Если это подтвердится, его смерть станет еще одним разрушительным ударом по группировке после потери Мосула", – пишет газета Daily Mail.