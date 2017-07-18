Тука: желающие объявить ЛДНР "оккупированными" не осознают последствий

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Большинство украинцев поддерживают инициативу законодательно признать неподконтрольные правительству Украины территории Донецкой и Луганской областей "оккупированными". Таковы результаты исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" и социологической службой Центра Разумкова с 9 по 13 июня 2017 года. Всего опрошено 2018 респондентов на подконтрольных Киеву территориях. Результаты исследования обнародовали в понедельник, 17 июля, на пресс-конференции в Киеве.

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Так, целиком поддерживают инициативу объявить территории непризнанных республик Донбасса "временно оккупированными" 27,8% респондентов; преимущественно поддерживают 26,8%; преимущественно не поддерживают 12,9%; совсем не поддерживают 9,4%. Еще 23,1% опрошенных не определились с ответом.

Пункт об объявлении неподконтрольных территорий на востоке Украины "временно оккупированными" будто бы содержится в законопроекте о реинтеграции Донбасса, дискуссии вокруг которого длятся уже месяц, хотя сам документ до сих пор официально не представлен. Недавно в СМИ был опубликован текст, возможно, отражающий содержание проекта.

Неподконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей в документе называются "временно оккупированными Россией".

Законопроект предполагает также возможность введения в регионе военного положения по распоряжению президента Петра Порошенко. В частности, он сможет принимать решение об использовании Вооруженных сил Украины (ВСУ) и "других военных формирований" в непризнанных ДНР и ЛНР для "сдерживания и отпора вооруженной агрессии".

Отметим, Москва не раз заявляла, что Россия не является стороной во внутриукраинском конфликте.

Комментируя на пресс-конференции в Киеве результаты исследования, замминистра неподконтрольных Киеву территорий Георгий Тука отметил, что сам он видел законопроект в СНБО, но не понимает, что именно сейчас обнародовано в СМИ. По его словам, следует подождать регистрации проекта в Верховной Раде, тогда только и "будет что обсуждать".

Тука также заявил, что он не считает нужным объявлять неподконтрольные территории "оккупированными". По его словам, если "у себя на кухне" назвать "оккупированными" какие-то районы, то "это ничего не изменит".

По его словам, эта проблема требует, прежде всего, непубличного обсуждения с участием экспертов, тогда как журналисты, активисты и обычные граждане в этом вопросе не очень-то разбираются.

"Я лично убежден в том, что если сейчас выйти на улицу, то 99% наших сограждан не дадут нам ответа, в чем разница между оккупацией и аннексией. Я думаю, что процентов 85 наших сограждан, даже среди тех, кто выступает за признание территорий (ДНР и ЛНР — Ред.) оккупированными, они не знают дальнейших последствий", — сказал Тука.

С этим не согласился принимавший участие в пресс-конференции политолог Алексей Гарань.

"Если мы признаем эти территории оккупированными, я не думаю, что мы отказываемся от них, мы просто признаем то, что есть, и работаем над реинтеграцией", — заявил он.

Относительно обсуждаемого в обществе сначала концепции, а затем законопроекта "о реинтеграции Донбасса", политолог отметил, что "было заявлено два ключевых момента: первый — что это не будет АТО, а это будет военная операция… и второй, что территории будут признаны временно оккупированными".

Гарань добавил, что президента Петра Порошенко более всего критикуют "именно за то, что три года (он говорит — Ред.) что это АТО, а мы все понимаем, что это не АТО, и что это не признается временно оккупированными территориями".

"Я не говорю, что этот вопрос однозначный, но критика в обществе мощная, и результаты опроса это подтверждают", — заявил эксперт.

По его мнению, если власть под давлением международных партнеров или же исходя из внутриполитических соображений, начнет "отыгрывать назад и эти два положения не появятся в финальном тексте законопроекта, это будет очень плохо… для самой власти".

Напомним, СНБО должен был утвердить законопроект о реинтеграции Донбасса на заседании 10 июля, но его рассмотрение перенесли. Как сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко, работа над окончательным вариантом законопроекта продолжается.