Малороссия не будет выплачивать долги киевских властей - ДНР

ДОНЕЦК, 18 июл — РИА Новости. Вице-премьер самопровозглашенной ДНР Александр Тимофеев заявил, что будущая Конституция Малороссии предусматривает отказ от долгов киевских властей.

"Отказ от долгов майданной власти. Правопреемственность по отношению к домайданной Украине", — сказал Тимофеев, зачитывая конституционный акт Малороссии.

Во вторник глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко предложил создать на переходный период до 3 лет новое государство Малороссия. Вице-премьер непризнанной ДНР, министр доходов и сборов Александр Тимофеев заявил, что в конституции Малороссии будет закреплен внеблоковый статус и установлен курс на восстановление связей с РФ, Малороссия возьмет курс на присоединение к Союзному государству России и Белоруссии.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.