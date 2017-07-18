Создание Малороссии ставит крест на минских соглашениях - Марчук

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Заявление властей самопровозглашенной ДНР о создании Малороссии блокирует переговорный процесс в Минске, фактически ставит крест на минских договоренностях, считает представитель Киева в подгруппе по безопасности контактной группы по Донбассу Евгений Марчук.

Ранее глава непризнанной ДНР Александр Захарченко предложил создать на переходный период до 3 лет новое государство Малороссия. В ее конституции будет закреплен внеблоковый статус и установлен курс на восстановление связей с РФ, она возьмет курс на присоединение к Союзному государству России и Белоруссии.

"Такое заявление в принципе блокирует на завтра (в среду в Минске) вообще переговорный процесс… Мы начнем обсуждение с этого заявления Захарченко, потому что если есть такое заявление, то это означает, что дальше не о чем разговаривать", — сказал Марчук в комментарии телеканалу "112 Украина" во вторник.

Он сказал, что заявление о создании "Малороссии" фактически "ставит крест" на минских договоренностях. "Завтра с этого начнется заседание… мы будем оценивать (это заявление — ред.)", — сказал Марчук.

Он также добавил, что в среду на заседании контактной группы в Минске свою оценку таким заявлениям должен дать представитель ОБСЕ.

В среду в Минске запланировано очередное заседание контактной группы по Донбассу.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.