Переговоры контактной группы в Минске на фоне обстрелов

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе и ее тематических подгрупп начались в среду в Минске. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер на своей странице в Facebook.

В частности, проходят консультации в подгруппах по безопасности, политическим, гуманитарным и экономическим вопросам.

Переговоры идут на фоне продолжающихся обстрелов — хотя стреляют, конечно, не в Минске, а в Донбассе.

Пресс-центр штаба АТО сообщил о значительном обострении ситуации в зоне спецоперации в конце минувших суток: после 18.00 возросло количество обстрелов. По информации пресс-центра, в результате обстрелов опорных пунктов погибли двое военнослужащих сил АТО.

Кроме того, утверждают в пресс-центре, дважды были обстреляны жилые кварталы Авдеевки, двое гражданских получили ранения.

В свою очередь, ополченцы опровергли информацию об обстрелах Авдеевки, назвав сообщение штаба АТО "вбросом". Как передает Донецкое агентство новостей, по мнению заместителя командующего оперативным командованием непризнанной ДНР Эдуарда Басурина, "подобными информационными акциями Киев пытается оправдать действия украинских боевиков на передовой линии и применение ими запрещенных "Минском" орудий".

По данным оперативного командования, украинские силовики за минувшие сутки выпустили по территории республики 65 снарядов, один военнослужащий погиб, сообщает ДАН.

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Украинские СМИ сообщают, что переговорщики в Минске обсудят также прозвучавшее накануне заявление главы непризнанной ДНР Александра Захарченко о создании нового государства "Малороссии".

Напомним, Захарченко предложил создать на переходный период до трех лет новое государство Малороссия. В ее конституции будет закреплен внеблоковый статус и установлен курс на восстановление связей с РФ, она возьмет курс на присоединение к Союзному государству России и Белоруссии.

Киев отреагировал предсказуемо. Представитель Киева в подгруппе по безопасности Евгений Марчук сообщил, что на переговорах в Минске это заявление будет обсуждаться, поскольку оно "в принципе" блокирует весь переговорный процесс.

Президент Украины Петр Порошенко напомнил о проекте "Новороссия" (который, по его словам, "был похоронен") и в очередной раз пообещал восстановить суверенитет над Донбассом и Крымом.

Заявление Захарченко вызвало нервную реакцию в Европе. Правительство Германии осудило этот шаг как неприемлемый, а французские власти призвали Россию осудить проект по созданию "Малороссии" как "нарушающий минские соглашения и предающий дух переговоров в нормандском формате".

Председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц призвал "избегать действий, которые ставят под угрозу выполнение минских договоренностей".

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал заявления о "Малороссии" "личной инициативой Захарченко". По его словам, в Москве об этом узнали из СМИ.