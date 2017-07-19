Проект "Малороссия": реакция в Донецке

Сергей Иванов — Донецк, для РИА Новости Украина

18 июля глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко выступил с громким заявлением и объявил об учреждении нового государства "Малороссия", столицей которого станет город Донецк. Жители самопровозглашенной ДНР сейчас активно обсуждают, каким будет это государство, будет ли оно вообще, и чего ожидать Донбассу в обозримом будущем: долгожданного мира или большой, кровопролитной войны.

"Мы, представители регионов бывшей Украины (за исключением Крыма), заявляем об учреждении нового государства, которое является правопреемницей Украины. Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название Украина дискредитировало себя", – говорится в конституционном акте, представленном в Донецке.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко во время посещения Юзовского металлургического завода в Донецке

"Новость очень неожиданная, в Донецке народ весь день обсуждает, что и как, к чему всё это, мнения разделились. Тут мне видится несколько вариантов – это какой-то политический хитрый ход, эксперимент, может просто популизм такой, дерзкая и смелая выходка в сторону украинских властей, чтобы посмотреть, как отреагируют в Киеве. Либо действительно собираются что-то вместо минских договоренностей придумать и в перспективе готовятся серьезные изменения", – говорит житель Донецка Анатолий.

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"Комментировать пока трудно. Лично мне и, наверное, очень многим дончанам до конца не ясно, что стоит за решением Захарченко. Тоже не все однозначно, потому-что он сказал одно, Пушилин растолковал иначе, а в ЛНР и вовсе якобы не в курсе всех этих планов и как-бы даже не причем. Противоречивые данные идут. Что будет дальше, посмотрим. Сейчас только наблюдать за развитием ситуации. Главное, чтобы беды большой не было, не дай бог снова дойдёт до полномасштабной войны. Страдать то не элитам, и на фронте погибать не чиновникам", – рассуждает дончанка Любовь.

"Думаю, что Киев ответит агрессивно на такие заявления ДНР. Тут и сомневаться не стоит. Сегодняшние власти Украины никогда не пойдут по пути примирения с республиками Донбасса. Они этого и не скрывают, говорят уже открыто, что украинский суверенитет в Донбассе будет обязательно восстановлен, территория должна быть освобождена и зачищена. Поэтому на что рассчитывает Александр Владимирович, заведомо зная реакцию Киева, я не пойму. Неужели ставку делают на войну?", – задается вопросом жительница Макеевки Елена.

"Посмотрим. От Захарченко в последнее время было много официальных заявлений, но будут ли иметь его слова какое-то реальное, практическое продолжение, пока неясно. Но, мое мнение, что пусть уже хоть что-то меняется. Эта тянучка бесконечная всем надоела. Люди очень устали от этой неопределенности и непрекращающихся обстрелов", – говорит Евгений, житель прифронтового Куйбышевского района Донецка.

"Давно пора прекратить эту так называемую минскую безальтернативность. Мы по горло сыты таким перемирием, которое в сотый раз объявляют и которое с треском через пару дней рушится. А то, альтернативы нет, а жителей Донбасса хоронят каждый день от пуль и осколков, и дома каждый день разрушают. Обстрелы постоянно", – говорит дончанин Александр.

Напомним, что в соответствии с конституцией нового государства, по словам Захарченко, будет закреплен внеблоковый статус и установлен курс на восстановление связей с Российской Федерацией, а также на присоединение к Союзному государству России и Белоруссии. Кроме того, в ДНР заявили, что "Малороссия" станет правопреемницей Украины – статус столицы должен перейти к Донецку, в то время как Киев останется историко-культурным центром без статуса столичного города. В то же время спикер народного совета самопровозглашенной ДНР, полпред республики на минских переговорах Денис Пушилин отметил, что создание Малороссии – пока только инициатива, политических задач в этом направлении, а также нормативных актов перед парламентом ДНР не стоит.

Тем временем власти самопровозглашенной Луганской народной республики опровергли участие своих представителей в заседании в Донецке, на котором было сделано данное заявление. По словам полномочного представителя ЛНР на минских переговорах Владислава Дейнего идея создания "Малороссии" является несвоевременной, при этом с самопровозглашенной Луганской народной республикой этот проект никто не обсуждал.

В свою очередь в Кремле назвали заявления Захарченко о создании "Малороссии" "его личной инициативой" и в очередной раз подчеркнули, что Москва остается приверженной минским договорённостям. А вот Президент Украины Петр Порошенко после обнародования идеи создания Малороссии заявил, что "Украина восстановит суверенитет над Донбассом и Крымом". Об этом в Twitter написал пресс-секретарь лидера украинского государства Святослав Цеголко. Позже в министерстве иностранных дел заявили, что Киев "не позволит разыграть абхазский сценарий в Донбассе", а представитель Украины в подгруппе по безопасности контактной группы по Донбассу Евгений Марчук отметил, что заявление главы ДНР Захарченко о создании Малороссии блокирует переговорный процесс в Минске и фактически "ставит крест" на мирных соглашениях.