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    Политика

    Заявления о Малороссии противоречат минским соглашениям - ЕС

    Тема:

    Создание "Малороссии". Конец войне? (790)

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    Представитель Евросоюза подчеркнул, что ЕС "поддерживает продолжающиеся дипломатические усилия, чтобы двигаться в направлении полного выполнения минских договоренностей".
    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Заявление о создании Малороссии со счтолицей в Донецке противоречат цели минских договоренностей по реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщил представитель Евросоюза в комментарии УНИАН.

    Нашивка на форме украинского военного
    Сергей Дивеев/Facebook
    Донбасский синдром. АТО в магазине и супермаркете по всей стране

    Во вторник, 18 июля, Захарченко предложил создать на переходный период до трех лет новое государство — Малороссия. Он также выступил за введение чрезвычайного положения на этой территории.

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    "Это противоречит цели минских договоренностей по реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Украине. Европейский Союз поддерживает продолжающиеся дипломатические усилия, чтобы двигаться в направлении полного выполнения минских договоренностей, которые являются основой для устойчивого политического решения конфликта на основе уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", — заявили в ЕС.

    Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал заявления о Малороссии "личной инициативой Захарченко". 

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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