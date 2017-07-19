Заявления о Малороссии противоречат минским соглашениям - ЕС

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Заявление о создании Малороссии со счтолицей в Донецке противоречат цели минских договоренностей по реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщил представитель Евросоюза в комментарии УНИАН.

Во вторник, 18 июля, Захарченко предложил создать на переходный период до трех лет новое государство — Малороссия. Он также выступил за введение чрезвычайного положения на этой территории.

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"Это противоречит цели минских договоренностей по реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Украине. Европейский Союз поддерживает продолжающиеся дипломатические усилия, чтобы двигаться в направлении полного выполнения минских договоренностей, которые являются основой для устойчивого политического решения конфликта на основе уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", — заявили в ЕС.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал заявления о Малороссии "личной инициативой Захарченко".

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.