Тему "Малороссии" лучше замалчивать, а не комментировать - Погребинский

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. О создании нового государства "Малороссия" вместо государства Украина, которое "не состоялось"объявил глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко. Он добавил, что столицей "Малороссии" будет Донецк, а Киев "остается историко-культурным центром без статуса столичного города".

На сайтах ополченцев Донбасса сообщается, что кроме членов самопровозглашенных ЛДНР в церемонии оглашения "конституционного акта нового государства" приняли участие представители 19 регионов Украины, которые поддержали образование "Малоросии". Но не указывается, кто именно, где и как поддерживал эту идею.

Впоследствии руководство непризнанной ЛНР опровергло свое участие в церемонии провозглашения государства "Малороссия", подтвердив намерение "оставаться сторонниками минских соглашений".

Заявление о создании "Малороссии" вызвало широкий резонанс как в Украине, так и за ее пределами. Так, правительство Германии и МИД Франциии отметили неприемлемость озвученных в Донецке идей и призвали Россию осудить проект "Малороссия", который противоречит минским соглашениям. В Москве открестились от причастности к этому проекту. Представитель РФ в Трехсторонний контактной группе по Донбассу — Борис Грызлов заявил, что создание "Малороссии" не согласуется с минским процессом урегулирования конфликта на востоке Украины.

Заявление Захарченко прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

"Это элемент информационной войны, и получается, что он сработал. Поскольку на абсолютно нерациональные заявления со стороны Захарченко была международная реакция. Можно было просто сказать: что тут комментировать, когда это совершенно несерьезно. Нет, реакция есть. А это значит, что информационный выброс этот сработал как элемент информационной войны. Ответ, который мы видим со стороны руководителя Генштаба Виктора Муженко в Twitter не выдерживает никакой критики. Лучше было бы замолчать тему, чем так комментировать. Реакция западных СМИ тоже выглядит так, как будто они всерьез это восприняли. Как можно это всерьез воспринимать? Это совершенно невозможно", — заявил эксперт.

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