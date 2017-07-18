Глава ОБСЕ прокомментировал заявления Захарченко о Малороссии

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Председатель организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц призвал ополченцев Донбасса не ставить под угрозу выполнение минских соглашений.

"Обеспокоен событиями в Украине – "объявлением" о "Малороссии"; нужно избегать действий, которые ставят под угрозу выполнение Минских договоренностей", — написал Курц в своем Twitter, комментируя заявления главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко о создании Малороссии.

Во вторник, 18 июля, Захарченко предложил создать на переходный период до трех лет новое государство — Малороссия. Он также выступил за введение чрезвычайного положения на этой территории.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал заявления о Малороссии "личной инициативой Захарченко".

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.