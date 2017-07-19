Савченко о Малороссии: это был отчаянный крик о помощи

КИЕВ.19 июл — РИА Новости Украина. Заявление о создании нового государства — Малороссия — является криком о помощи жителей контролируемых самопровозглашенными ЛДНР территорий Донбасса, заявила внефракционный народный депутат Надежда Савченко.

"Вот это заявление из так называемой ДНР — это был отчаянный крик о помощи, какими словами он бы ни был назван. Мы прекрасно понимаем, что людей, которые остались там, так же не устраивает гнет России, несмотря на то, что они все равно стоят с оружием в руках за интересы России против Украины, несмотря на то, что там есть люди, которые убивают нас, и мы убиваем их", — сказала Савченко в эфире телеканала телеканале NewsOne.

Парламентарий отметила, что власть России сама не была готова к созданию Малороссии.

По ее словам, конфликт на востоке Украины — "это не гражданская война… Это насаженная война Украине РФ и властью Кремля". В то же время Савченко допустила, что "это гибридная война".

Во вторник, 18 июля, Захарченко предложил создать на переходный период до трех лет новое государство — Малороссия. Он также выступил за введение чрезвычайного положения на этой территории.

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Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал заявления о Малороссии "личной инициативой Захарченко".

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.