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    Общество

    Савченко о Малороссии: это был отчаянный крик о помощи

    Тема:

    Создание "Малороссии". Конец войне? (789)

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    Внефракционный народный депутат уверена, что конфликт на востоке Украины - "это не гражданская война, а насаженная война Украине РФ и властью Кремля".
    Надежда Савченко. Архивное фото
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    КИЕВ.19 июл — РИА Новости Украина. Заявление о создании нового государства — Малороссия — является криком о помощи жителей контролируемых самопровозглашенными ЛДНР территорий Донбасса, заявила внефракционный народный депутат Надежда Савченко.

    Нашивка на форме украинского военного
    Сергей Дивеев/Facebook
    Донбасский синдром. АТО в магазине и супермаркете по всей стране

    "Вот это заявление из так называемой ДНР — это был отчаянный крик о помощи, какими словами он бы ни был назван. Мы прекрасно понимаем, что людей, которые остались там, так же не устраивает гнет России, несмотря на то, что они все равно стоят с оружием в руках за интересы России против Украины, несмотря на то, что там есть люди, которые убивают нас, и мы убиваем их", — сказала Савченко в эфире телеканала телеканале NewsOne.

    Парламентарий отметила, что власть России сама не была готова к созданию Малороссии.

    По ее словам, конфликт на востоке Украины — "это не гражданская война… Это насаженная война Украине РФ и властью Кремля". В то же время Савченко допустила, что "это гибридная война".

    Во вторник, 18 июля, Захарченко предложил создать на переходный период до трех лет новое государство — Малороссия. Он также выступил за введение чрезвычайного положения на этой территории.

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    Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал заявления о Малороссии "личной инициативой Захарченко". 

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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