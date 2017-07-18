Донбасский синдром. АТО в магазине и супермаркете по всей стране

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Эхо антитеррористической операции на Донбассе, которую власти обещали закончить еще три года назад, постепенно распространяется на территорию всей Украины. Вернувшись домой из зоны боевых действий, АТОшники продолжают войну в мирное время и с мирными жителями. Учитывая же, что государство не спешит решать эту проблему, тревожное явление может стать массовым.

"Я за тебя воевал, падла"

В минувшие выходные в сети появилось видео из супермаркета в Днепре, на котором человек в военной форме и вьетнамках, назвавшись ветераном АТО, брутально оскорбляет охрану и посетителей магазина.

Отреагировал на замечание подвыпивший мужнина просто: "Я воевал, падла, за тебя, чтобы ты здесь жило".

Слова посетителей супермаркета о том, что "здесь не Донбасс, а мирный город", казалось еще больше раззадорили вояку. Не стесняясь в выражениях, пьяный покупатель затеял драку, но в итоге был обезврежен охраной и прибывшей полицией.

Как выяснилось в последствии, дебоширом из АТО оказался сотрудник мэрии Днепра, который действительно был в зоне проведения операции на Донбассе.

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"Героя уже опознали бойцы 25-ки. Говорят, что сначала немного поаватарил, а потом вообще дезертировал", — написал блоггер Антон Ходза, который также назвал предполагаемое имя мужчины и его должность — Берестецкий Олег Анатольевич, инспектор отдела инспекторов КП "Муниципальная стража" Мэрии Днепра".

Тревожные тенденции

Хотя, подобные истории в последнее время становятся обычным делом. Достаточно вбить в поисковик слова "АТОшник", как интернет выдаст целую ретроспективу похождений бывший военных в мирное время. Чтобы понять масштабы возникшей проблемы достаточно привести одни только заголовки статей.

"В Каменском АТОшник угрожал матери гранатой"

"АТОшник и компания били посуду и скандалили"

"Бывший АТОшник пришел к любимой с гранатой и пистолетом"

"АТОшник обещает физически уничтожить чиновников"

"Пьяный АТОшник с ножом гонял по больнице"

"АТОшник нанес 40 ударов ножом жене".

Как после Афгана

О том, что проблема действительно выходит за рамки управляемости говорит и политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Большая часть участников боевых действий уже вернулись домой. Они не социализированы, болеют "донбасским синдромом" и активно пополняют разного рода радикальные и откровенно криминальные группировки. Украина переживает период, который наблюдался после Второй мировой войны, после Афганской войны, когда люди войны, не социализировавшись, становятся большой проблемой для общества. Конечно, накапливается уже определенный критический потенциал, в обществе начинают активно реагировать на таких вот агрессивно настроенных людей войны", — отмечает политолог.

РИА Новости Украина Константин Гришин Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

"Поматросили" и бросили

По его словам, власти закрыли глаза на проблему и не собираются ее решать.

"По большому счету, необходима государственная программа, которая будет социализировать таких людей, которым очень сложно вернуться в бедное общество. Государство, в свою очередь, ничего не делает для АТОшников — оно использовало этих людей и теперь выбрасывает их как перчатки. Вместо того, чтобы помочь им вернуться к мирной нормальной жизни", - говорит эксперт.

Будет еще хуже

Бортник прогнозирует, что подобных конфликтов будет становиться еще больше.

"Посмотрите, что недавно творилось в Кировоградской области, когда группа АТОшников вступила в конфликт вокруг фермерского хозяйства. Огромное количество людей войны сегодня втянуто в "янтарные" бои", — заявил эксперт.

Кроме того, Бортник прокомментировал участившиеся случаи, когда в Украине решаются конфликты при помощи оружия, привезенного из зоны АТО.

"Сегодня потерян государственный контроль над оборотом оружия. Мы видим, что фактически у каждого человека, вернувшегося с войны, есть по гранате. Значительная часть этого оружия используется не только криминалитетом, но разными радикальными течениями в политических целях. Сегодня все зиждется на тонком балансе, в случае дальнейшей дестабилизации все это оружие окажется на улицах, и мы получим огромные проблемы с безопасностью", — подытожил он.