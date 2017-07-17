Чем дальше от боевых действий, тем украинцы воинственее, — опрос

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Подавляющее большинство (70%) населения Украины считает, что ради достижения мира в Донбассе можно идти на компромиссы, однако только 18% полагает, что ради мира можно идти на уступки. Таковы результаты исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы".

Опрос проводился с 9 по 13 июня, всего опрошено 2018 респондентов на подконтрольных Киеву территориях.

Результаты парадоксальные: ведь компромисс по определению предполагает разрешение конфликта как раз путем взаимных уступок. Однако только 18% респондентов готовы на любые уступки ради достижения мира, около половины опрошенных считают, что не всякие компромиссы приемлемы, отметили социологи.

При этом 18% украинцев считают возможным установление мира в Донбассе силовым путем. Но есть интересный момент. Как отметила директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина во время презентации результатов исследования, неготовность к компромиссам и воинственность респондентов тем выше, чем дальше они географически находятся от района боевых действий.

Так, готовность идти на любые компромиссы ради мира демонстрирует каждый четвертый респондент на востоке Украины, тогда как в западных регионах — только каждый десятый.

"Какие компромиссы? Например, выборы (на неподконтрольных территориях Донбасса — Ред.) — да. Но когда мы спрашиваем, на каких условиях выборы, то (отвечают — Ред.), что они должны проводиться по законам Украины, они должны проводиться, когда Украина будет иметь полный контроль над своей границей, они могут быть проведены после разоружения боевиков и так далее", — рассказала Бекешкина.

По ее словам, наиболее действенными среди предложенных решений по установлению мира в Донбассе опрошенные считают международное давление на Россию с тем, чтобы она отказалась от вмешательства в конфликт в Донбассе — так считают 38% респондентов.

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Отметим, Москва не раз заявляла, что Россия не является стороной конфликта на востоке Украины. Ранее замминистра по делам неподконтрольных Киеву территорий Георгий Тука сообщил в интервью СМИ, что Киев пока, несмотря на все старания, не может юридически доказать присутствие в Донбассе регулярной российской армии.

Еще 28% респондентов полагают, что действенным решением на пути достижения мира было бы успешное восстановление нормальной жизни на подконтрольной территории Донбасса.

Бекешкина отметила, что, в сравнении с прошлым годом, сократилось количество тех, кто считает, что для установления мира следует прекратить финансирование неподконтрольных территорий (с 20% до 11%).

Сократилось (с 11% до 5%) и количество респондентов, полагающих, что для достижения мира следовало бы признать русский язык вторым государственным. Отметим, что на Украине усиливается языковая дискриминация, что вряд ли вызывает рост симпатий к Киеву в Донбассе.

Если установление федеративного устройства на Украине в прошлом году считали эффективным "мирным" решением 7,5%, то в этом году так считают 5%…

По результатам опроса, значительная часть населения (47%) поддерживает решение Совета безопасности и обороны Украины (СНБО) о торговой блокаде непризнанных республик Донбасса, против — 37%.

При этом самая большая поддержка (66%) блокады — в западных областях страны, несколько ниже (47%) в центральном регионе. Бекешкина особо подчеркнула, что самая низкая поддержка блокады — в южных областях (30%), тогда как на востоке Украины — 38%.

Примечательно, что и количество противников ввода миротворческого контингента менее всего поддерживают в южных областях — это единственный микрорегион, где противников такого шага несколько больше, чем сторонников.

"В целом выяснилось, что Юг становится тревожным регионом, особенно Одесская область", — отметила Бекешкина.

Социолог также также сообщила, что, согласно результатам исследований, растет количество украинцев, которые не хотят давать неподконтрольным территориям (ДНР и ЛНР) хоть какой-то автономии: "55% украинцев видят их в составе Украины на довоенных условиях, как это было раньше, в статусе областей".

Еще 20,1% респондентов ответили, что эти территории должны остаться частью Украины, но получили бы больше независимости от Киева; 6,6% выбрали вариант — «чтобы они стали независимыми государствами"; 2,1% за то, чтобы ДНР и ЛНР вошли в состав РФ. При этом 16,3% затруднились с ответом.

Понятно, что результаты были бы совсем другими, если бы опросили жителей ДНР и ЛНР.

Напомним, в июле 2016 года аналитический центр "Фабрика мысли "Донбасс" обнародовал данные социологического исследования среди жителей подконтрольной и неподконтрольной Киеву территорий Донецкой области. В частности, социологи выяснили, что 28% опрошенных на неподконтрольной части Донецкой области ощущают страх перед возвращением территории их проживания под контроль Украины.