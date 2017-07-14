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    Ищенко: тройное дно законопроекта о реинтеграции Донбасса

    (обновлено: )33380
    В прессу просочился текст законопроекта о реинтеграции Донбасса. О том, намеренная это утечка или результат журналистского расследования и ждать ли нового витка военных действий, мы поговорили с журналистом и политологом Ростиславом Ищенко.
    Президент украинского Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
    RIA News Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

    Лев Рыжков для РИА Новости Украина

    Механизм утечки

    Ищенко считает, что, безусловно, имела место утечка, доказательством чему служит факт беспрепятственной публикации документа в СМИ. 

    "Примечательно, что этот законопроект готовился, как минимум, в двух вариантах, — отметил эксперт. — Первый вариант, о котором было сказано в СМИ, родился в окружении Турчинова. Второй вариант, без сомнения, авторства окружения Порошенко. Что до "утечки", то представьте себе журналистское расследование, в результате которого документ, совершенно определенно имеющий гриф секретности, вдруг попадает в руки журналистам. И совершенно очевидно, что если бы это была ненамеренная утечка, то спецслужбы уже возбудили бы дело по этому поводу". 

    А тот факт, что никто во власти особенно не суетится по этому поводу свидетельствует, по мнению Ищенко, что никакого злоумышления не было.  

    Пустой зал Верховной Рады
    REUTERS Gleb Garanich
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    "Поскольку этот документ оформлен в стиле, выгодном для Петра Порошенко, то я предполагаю, что утечка происходила из недр администрации Петра Алексеевича, — прокомментировал документ Ростислав Ищенко. — В нем предусмотрено, например, что Порошенко без ведома парламента и без согласования с ним может вводить военное положение, где угодно. Это противоречит Конституции. Разница между тем, что озвучивал Турчинов, и тем, что опубликовано, состоит в том, кто, таким образом, будет вводить и осуществлять военное положение". 

    То есть, речь идет о том, кто будет контролировать военные администрации и управлять легионами. 

    "Если это будет делать СНБО, то понятно, что нити оперативного управления сосредоточатся в руках у Турчинова, — отметил Ищенко. — А если идет через президента, то тогда Порошенко, по сути дела, становится диктатором. По сути дела, это борьба за квазилегитимный переход диктаторской власти в руки одного или другого политика". 

    Борьба за большинство

    Что один, что другой вариант законопроекта, по словам Ищенко, абсолютно противоречат Конституции. 

    "Конституция предусматривает, что если военное положение будет вводиться, то в течение двух суток после подписания указа о введении такого положения, закон должен быть предложен на рассмотрение парламенту, и тот должен утвердить его своим голосованием, — отметил эксперт. – Но и в одном, и в другом варианте парламент исключается из схемы введения военного положения". 

    Разрушения в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    По словам Ищенко, в обоих случаях законопроект столкнется с серьезной оппозицией. 

    "Причина проста, — заявил Ищенко. - Кто бы ни становился диктатором, все равно будет серьезная группа влияния, которая будет против конкретного человека. Обязательно будет подан запрос в Конституционный суд на предмет соответствия проекта Конституции. Далее надо будет вносить изменения в Конституцию. То есть, предстоят длительные парламентские процедуры. Собственно, поэтому, как я понимаю, ни один из этих законопроектов до парламента так и не дошел". 

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    Тем не менее, по мнению эксперта, в коридорах власти сейчас идет подковерная борьба за конкретные формулировки. 

    Верховная Рада. Архивное фото
    УНИАН
    Операция реинтеграция. Текст таинственного закона о Донбассе

    "Вполне возможно, что ни один из этих законопроектов не станет законом, - отметил Ищенко. — А, может быть, и станет. Пока речь идет о попытках сформировать устойчивое или про-порошенковское или анти-порошенковское (что более вероятно) парламентское большинство. Кто получит контроль над парламентом, тот уже может как бы реализовывать другие свои пожелания". 

    По словам эксперта, речь идет не о возобновлении военных действий, а, скорее, о внутренней борьбе. 

    "Запас прочности уже практически исчерпан, и власть можно сохранить только в результате откровенной террористической диктатуры, — подчеркнул Ищенко. — Так что весь вопрос вращается вокруг того – кто же станет диктатором. За это и идет борьба". 

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