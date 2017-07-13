Замминистра: в проекте закона о реинтеграции Донбасса есть спорные моменты

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Совет национальной безопасности и обороны Украины подготовил проект закона о реинтеграции Донбасса. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на свои источники.

По сообщениям журналистов, в проекте отмечено, что "президент Украины в период действия этого закона может принимать решения об использовании Вооруженных сил и других законных военных формирований в Донецкой и Луганской областях для сдерживания и отпора вооруженной агрессии, восстановления территориальной целостности, обеспечения охраны и обороны госграницы страны и линии разграничения".

Информацию о содержании проекта документа, которую распространили СМИ, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.

(публикуется на языке оригинала)

Чи можете ви підтвердити автентичність тексту документу, який потрапив до ЗМІ?

— Ні, я вважаю, що можна буде коментувати серйозно тільки після того, як за підписом президента документ буде у ВР. Тому що наскільки мені відомо, поки що ведуться консультації, і юридичні, і політичні, багато чого іншого.

Наскільки напружена політична боротьба навколо того, в якому форматі буде цей документ підготовлений?

– Наскільки я розумію, те, що я вам казав, повторюю слова Єлісєєва, на жаль, я їх раніше не чув.

Я вам ще раз кажу, будь-який документ, який буде виходити за підписом президента, не з РНБО, з апарату, чи десь звідкись, чи хто там його придумав, і звідки взявся цей документ, а той документ, який буде узгоджений, в тому числі, і з нашими союзниками. Я так вважаю. Тому там є декілька питань, які контроверсійні.

Хоча останнім часом Україна, зокрема на світовій арені, домоглася завдяки співробітникам дипломатичного відомства і всього іншого, навіть ПАРЄ визнало, що є російська агресія на території України. Але я ще раз кажу, я би все ж таки рекомендував би чекати. Що стосується оприлюдненого тексту, мені здається, що тут більше бажання прославити свій ЗМІ, аніж серйозна відповідальна робота журналістів.

Міністерство профільне бере участь у розробці документу?

– Ви знаєте, наскільки мені відомо, там брали участь в якійсь нараді. Я, на жаль, не беру, мене зараз немає в країні, я виїхав.

Якщо на рівні закону буде визначено, що окремі райони Донецької та Луганської областей є окупованими, це якимось чином допоможе Україні в реінтеграції цих територій?

– Знаєте, мені здається, за великим рахунком, концепція сама в законі була не про те – визнавати ці території окупованими, не визнавати. А реінтеграція, я би переклав таким чином, що робити зі звільненою територією після.

Яким саме чином потрібно повертати Донбас – військовим, дипломатичним, політичним? В оприлюдненому законопроекті йдеться про необхідність зафіксувати виконання мінських домовленостей на законодавчому рівні. Цей пункт може потрапити до остаточного тексту документу?

– Так, я думаю, що він буде. Обов'язково. Спробуйте самі зрозуміти. От Слов'янськ, він був звільнений військовим чи дипломатичним шляхом?

А він був звільнений? Або його залишили?

– Я прошу вибачення, він був звільнений. Але яким чином – дипломатичним, політичним чи військовим? Гібридним. І тому на сьогоднішній день після того, як Слов'янськ був звільнений, скільки там ще було боїв, сутичок, коли місто чистили від банд. Тому все це буде відбуватися одночасно.

Якщо наші війська туди будуть заходити, інакше не буває, то там буде і те, і інше. Але це не буде військова операція в тому сенсі, як це було під час Другої Світової Війни. Це буде гібридно.

Я думаю, будуть якісь окремі такі точки, де хтось щось спробує там постріляти, не без того. І тоді ми просто звільнимо цю територію. Але найголовніше – це реінтеграція.

Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире "ГС" рассказал, что представляет собой алгоритм распределения средств, выделенных Евросоюзом на восстановление региона.

Также политолог Михаил Погребинский в эфире Голоса Столицы заявил, что цель законопроекта о деоккупации Донбасса — перенести выборы в Верховную Раду на более поздний срок.