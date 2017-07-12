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    Обнародован текст законопроекта о реинтеграции Донбасса

    (обновлено: )56216
    В документе целями реинтеграции Донбасса объявляются "освобождение территорий и восстановление конституционного строя", а также защита прав и свобод людей, "пострадавших от российской агрессии".
    Разрушенный в результате обстрелов балкон в многоквартирном жилом доме в Донбассе. Архивное фото
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    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. В СМИ появился текст законопроекта о реинтеграции Донбасса, который Верховная Рада планирует рассмотреть в осеннюю сессию. Текст документа приводит "Громадське ТВ".

    Законопроект предполагает возможность введения в регионе военного положения по распоряжению президента Петра Порошенко. В частности, он сможет принимать решение об использовании Вооруженных сил Украины и "других военных формирований" в самопровозглашенных ДНР и ЛНР для "сдерживания и отпора вооруженной агрессии".

    Жизнь в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донбассе
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    Реинтеграция Донбасса... в мечтах

    Неподконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей в документе называются "временно оккупированными Россией".

    Издание также отмечает, что это первая попытка властей закрепить такую формулировку на законодательном уровне.

    Целями реинтеграции Донбасса объявляются "освобождение территорий и восстановление конституционного строя", а также защита прав и свобод людей, "пострадавших от российской агрессии".

    Впервые о разработке законопроекта Порошенко упомянул в начале года в одном из выступлений. 

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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