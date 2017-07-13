Операция реинтеграция. Текст таинственного закона о Донбассе

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Операция реинтеграция

В среду, 12 июля, в СМИ таки просочился текст законопроекта о реинтеграции Донбасса, который Рада планирует рассмотреть в осеннюю сессию. Содержание документа опубликовало "Громадське ТВ".

Журналисты не исключают, что скорее всего, власть допустила утечку, чтобы оценить реакцию общества.

О разработке документа стало известно еще три недели назад, но его текст так и не был обнародован. Впрочем, ничего нового из того, что уже озвучивалось экспертами, нет.

Детали того, как именно власти видят воссоединение Украины с неподконтрольными районами Донбасса, пока не раскрываются. Но власти заверяют, что процесс будет базироваться на Минских соглашениях.

Таинственный законопроект

Проект закона о реинтеграции Донбасса регулирует государственную политику в отношении ОРДЛО. Целями реинтеграции Донбасса в документе объявляются "освобождение территорий и восстановление конституционного строя", а также защита прав и свобод людей, "пострадавших от российской агрессии" (статья 4).

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Неподконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей в документе называются "временно оккупированными Россией". Это первая попытка властей закрепить такую формулировку на законодательном уровне.

В тексте указывается, что временно оккупированной территорией признается "сухопутная территория, в пределах которой формирование вооруженных сил РФ и незаконные формирования, созданные с участием РФ и управляемые ею, а также оккупационная администрация РФ установили и реализуют свою власть".

Также документом временно оккупированными признаются внешние и внутренние морские воды и воздушное пространство над указанными выше территориями.

В отношении оккупированных территорий устанавливается особый правовой режим пересечения границ, реализации и обеспечения прав и свобод человека.

Любые органы на этой территории, их деятельность и принимаемые решения являются незаконными, если они не предусмотрены Конституцией и законами Украины.

РБК-Украина Законопроект о реинтеграции Донбасса

РБК-Украина Законопроект о реинтеграции Донбасса

РБК-Украина Законопроект о реинтеграции Донбасса

РБК-Украина Законопроект о реинтеграции Донбасса

РБК-Украина Законопроект о реинтеграции Донбасса

РБК-Украина Законопроект о реинтеграции Донбасса 1 /6 РБК-Украина Законопроект о реинтеграции Донбасса

За всеми физическими и юридическими лицами, независимо от того, являются они переселенцами или нет, сохраняется право собственности на принадлежащее им имущество на оккупированных территориях.

"За государством Украина, территориальными общинами сел, поселков, городов, расположенных на временно оккупированных территориях, сохраняется право собственности на имущество, в том числе на недвижимое, включая земельные участки", — указывается в проекте закона.

Законопроект также предполагает возможность введения в регионе чрезвычайного и военного положения по распоряжению президента Петра Порошенко. В частности, он сможет принимать решение об использовании Вооруженных сил Украины и "других военных формирований" в самопровозглашенных ДНР и ЛНР для "сдерживания и отпора вооруженной агрессии".

"Президент Украины в период действия этого закона может принимать решение об использовании ВСУ и других законных военных формирований в Донецкой и Луганской областях для сдерживания и отпора вооруженной агрессии РФ, восстановления территориальной целостности Украины, обеспечение охраны и обороны госграницы страны и линии разграничения", – говорится в проекте закона.

Режим вдоль линии соприкосновения, порядок перемещения лиц и товаров через нее определяется начальником Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины по согласованию со Службой безопасности Украины.

При этом отмечается, что документом обеспечивается приоритетность выполнения Минских договоренностей.

Статья 7 декларирует, что при осуществлении политико-дипломатических мероприятий по восстановлению территориальной целостности Украины обеспечивается приоритетность выполнения положений Минского протокола от 5 сентября 2014 года, а также Минского меморандума от 19 сентября того же года и "комплекса мероприятий" от 12 февраля 2015 года.

Работа продолжается

Впервые о разработке законопроекта президент Петр Порошенко упомянул еще в начале года в одном из выступлений. Однако конкретики тогда не последовало.

Эта тема вновь появилась в начале июня, когда глава СНБО Александр Турчинов заявил о необходимости завершения АТО и перехода к новому формату операции в Донбассе. Позже Порошенко подтвердил, что в его администрации работают над законопроектом "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей Украины".

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Власти объяснили необходимость принятия этого документа последними событиями в Донбассе, в частности, признанием Россией документов самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также введением временной администрации на предприятиях украинской юрисдикции, которые находятся на неподконтрольной Киеву территории.

Отмечалось, что Киев намерен юридически закрепить понятие "гибридной войны РФ", что позволит обосновать применение армии в этом регионе. В Киеве считают, что законопроект о реинтеграции Донбасса определит правовой статус отдельных районов Луганской и Донецкой областей, признав их "оккупированными".

По информации депутатов, работающих над законом, документ предлагает заменить АТО "войсковой операцией", которой будет руководить Оперативный штаб под командованием президента.

Новый закон предусматривает продолжение работы в Донбассе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и не исключает возможности ввода в регион полицейской или другой миротворческой миссии. Кроме того, законопроект исключает проведение любых выборов в регионе до возвращения этих территории под контроль Киева.

Однако текст документа так и не был обнародован.

На заседании в понедельник, 10 июля, СНБО должен был утвердить законопроект о реинтеграции Донбасса, но его рассмотрение перенесли. Как сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко, работа над окончательным вариантом законопроекта, его текстом продолжается.

Скорре всего, законопроект будет внесен в Верховную Раду в начале сентября. При этом документ будет еще обсуждаться с международными партнерами Украины, в том числе в "нормандском формате", с партнерами из США и НАТО.

В частности, Порошенко дал поручение провести консультации со странами "нормандского формата" по закону о реинтеграции Донбасса.

А замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев отмечал, что власть уже определилась и законодательная база о реинтеграции Донбасса будет формироваться с "ключевыми партнерами". Перед тем, как соответствующий законопроект внесут в Раду, его детали согласуют с экспертами из США, Франции и Германии.

По материалам из открытых источников интернет