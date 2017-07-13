Закон о реинтеграции Донбасса: в соцсетях шумят

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В СМИ просочился текст легендарного и таинственного законопроекта о реинтеграции Донбасса. Поговаривают, что Рада рассмотрит его не раньше осени. В частности в тексте документа неподконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей в документе называются "временно оккупированными Россией", а президент получает право ввести военное положение. Однако все это только планы – документ до сих пор находится в доработке.

Публикация загадочного законопроекта вызвала в соцсетях немалый ажиотаж. Появились даже предположения, что власть немерено допустила "утечку" документа, дабы оценить реакцию общества на него: "…если это документ авторства Турчинова, вы же понимаете, что он не случайно вкидывается в СМИ";

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"Закон про деоккупацию Донбасса. Как по мне, обычная профанация для отчета перед спонсорами. Юристам виднее. Вообще Тука в последнее время выкладывает для общего ознакомления документацию или дезинформацию, которую потом все начинают опровергать".

"Друзья, не торопитесь. Это не совсем законопроект. Он даже не сырой. Это первые штрихи. Пожелания Турчинова (назвать территории оккупированными, а Россию оккупантом) и желание Порошенко приплести как-то на уровне закона Минск. Впереди не просто доработка, а масса вещей, которые будут вписывать. И то, что есть сейчас будет меняться. Плюс пожелания наших западных партнеров", – нашлись в сетях и такие комментарии.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook