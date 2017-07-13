Хроника 12 июля: закон о реинтеграции Донбасса, РФ упростила получение гражданства для украинцев

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В среду, 12 июля, в офисе "Укрэнерго" прошли обыски, холдинг Ахметова требует суд отменить чрезвычайные меры в энергетике, а президент Петр Порошенко предложил создать новое министерство по вопросам ветеранов АТО. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Скандал на саммите Украина-ЕС: три страны против пункта о евроустремлениях Украины

Несколько стран Европейского Союза выступают категорически против упоминания европейской перспективы Украины в итоговом заявлении саммита Украина-ЕС. Об этом сообщает DW, ссылаясь на свои источники в Еврокомисии. Отмечается, что против такой формулировки категорически выступают Нидерланды, их опосредованно поддерживают Германия и Франция.

Россия упростила получение гражданства для украинцев

В Госдуме РФ во втором чтении принят законопроект о лишении гражданства за терроризм, куда были внесены поправки о принесении присяги при получении гражданства РФ и упрощении процедуры его получения для украинцев. Напомним, в России для иностранцев, которые являются носителями русского языка, существует возможность более быстрого получения гражданства.

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Обнародован текст законопроекта о реинтеграции Донбасса

В СМИ появился текст законопроекта о реинтеграции Донбасса, который Верховная Рада планирует рассмотреть в осеннюю сессию. Законопроект предполагает возможность введения в регионе военного положения по распоряжению президента Петра Порошенко. В частности, он сможет принимать решение об использовании Вооруженных сил Украины и "других военных формирований" в самопровозглашенных ДНР и ЛНР для "сдерживания и отпора вооруженной агрессии".

Порошенко предложил создать новое министерство по вопросам ветеранов АТО

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что власти должны изучить вопрос создания нового министерства — по вопросам ветеранов военной операции в Донбассе. Помимо этого президент ввел в действие решение СНБО о дополнительном финансировании сектора обороны и безопасности. Также по словам главы государства, Североатлантический альянс по результатам заседания Комиссии Украина-НАТО решил увеличить трастовые фонды для помощи Вооруженным силам Украины.

Обыски в "Укрэнерго"

В среду пресс-служба "Укрэнерго" — оператора объединенной энергосистемы страны — сообщила, что следователи Генпрокуратуры пришли с обысками в главный офис компании в Киеве. Как считают в "Укрэнерго", они связаны с отчетом компании о сэкономленных на закупках госсредствах в 6,7 миллиарда гривен. Обыски в офисе "Укрэнерго" в Киеве проходят в рамках расследования уголовного дела по подозрению в адрес ее сотрудников в хищении госсредств в особо крупных размерах, сообщили в пресс-службе ГПУ.

Холдинг Ахметова требует суд отменить чрезвычайные меры в энергетике

Крупнейший в Украине частный энергохолдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова подал иск в Окружной админсуд Киева об отмене распоряжения Кабмина от 14 июня, которое предусматривает продление чрезвычайных мер на рынке электроэнергии, сообщает информагентство "Украинские новости" со ссылкой на "ДТЭК Энерго". Чрезвычайное положение на рынке электроэнергии действует с 17 февраля и продлевались несколько раз.

Представления против Добкина признаны законными

Регламентный комитет признал законным представление ГПУ на снятие неприкосновенности с народного депутата Украины Михаила Добкина, однако с недостатками в части обоснования. По его словам, комитет признал представление на задержание и арест законным, но недостаточно мотивированным и обоснованным. Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Михаила Добкина.

Опубликованы основные пункты "плана Макрона" по Донбассу

Издание "Лига" опубликовало план президента Франции Эммануэля Макрона по деэскалации ситуации в Донбассе, который включает в себя ряд компромиссов между Киевом и Москвой. Согласно сообщению, первая страница этого плана вмещает в себя результат многочисленных телефонных конференций в нормандском формате — перечислены базовые вещи, которые в целом повторяют минские соглашения.

На полигоне под Чугуевом военные объявили голодовку

Военные 54-й отдельной механизированной бригады (ОМБР), которые находятся на военном полигоне в Башкировке под Чугуевом Харьковской области, объявили голодовку "после своеволия комбрига бригады Майстренко". В настоящее время голодают 12 человек. По словам волонтера Яны Червоной, бойцам были вручены приказы на перевод их по 6 разным бригадам ВСУ. В приказе указано "на основании рапорта бойца", однако они их не писали.

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В Италии "разбушевался" Везувий

В Италии на склонах вулкана Везувий из-за лесных пожаров дважды за неделю эвакуировали местных жителей и туристов. Дым от пожаров поднялся на высоту более двух километров. Известно, что горит национальный парк. Многие туристы приняли дым от пожара за дым от лавы и решили, что вулкан начал извергаться. Последнее извержение Везувия произошло в 1944 году и уничтожило три деревни.

Ежегодно 12 июля свой профессиональный праздник — Всемирный день бортпроводника гражданской авиации — отмечают представители одной из самых романтичных специальностей в мире, больше известные нам как стюарды и стюардессы. Может показаться удивительным, но этой профессии уже более 80 лет. Считается, что она возникла в Германии в 1928 году, когда на борт самолета стали брать специального человека, в чьи обязанности входило обеспечение сервиса во время полета, — стюарда. Прежде этим занимался второй пилот самолета, что было рискованно с точки зрения безопасности полета.