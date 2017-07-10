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    Аналитика и комментарии

    Реинтеграция Донбасса... в мечтах

    Тема:

    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты (751)

    (обновлено: )12001
    Намереваясь любой ценой вернуть Донбасс в состав Украины, инициаторы его реинтеграции действуют по принципу известной басни, где каждый тянет воз исключительно в свою сторону.
    Жизнь в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донбассе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Несмотря на то, что во время встреч на Западе украинские власти не признаются о своих планах "по-новому" вернуть Донбасс, в Украине эти разговоры не прекращаются

    План Кремля

    Зону АТО посетила делегация Европарламента
    Facebook Ирины Геращенко
    Зону АТО посетила делегация Европарламента - спецкор

    Посчитав принятый всем цивилизованным миром Минский процесс пережитком прошлого, политики задумали принять закон о реинтеграции, по которому и собираются действовать. Правда, пойти дальше громких заявлений пока не удается. На круглом столе  "Реинтеграция: международная практика и украинские реалии", который в понедельник прошел в здании комитетов ВР так и не пришли к общему знаменателю.

    Например, ненадолго заглянув на мероприятие перед своей встречей с министром иностранных дел Португалии Аугусто Силвой, вице-спикер ВР Ирина Геращенко, которая представляет Украину на переговорах в Минске снова затянула любимую песню об "агрессорах". 

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    "Сегодня в политикуме борятся две концепции. Одна из них — отрезать Донбасс, потому что там кто-то враждебен к украинской власти. Но это подыгрывание плану Кремля, который хочет, чтобы Украина показала свою слабость и отказалась от своих территорий. Таким образом, Россия сможет идти дальше, захватывая новые и новые территории. Поэтому украинские политики и эксперты и выработали новый закон о реинтеграции Донбасса", - призналась политик.

    Все дело в медиа

    По словам Геращенко, одной из сложностей при возвращении региона является информационная изолированность от Украины.

    "По разным оценкам, 85% граждан на оккупированных территориях признаются, что у них мало информации про Украину, о том, что на самом деле происходит в Киеве, на контролированных властью территориях. У этих людей нет доступа к украинским медиа-ресурсам. Очевидно, что эта проблема усложняет задачу, которая стоит перед украинской властью. Но мы можем помочь нашей армии только помогая людям, которые остаются на оккупированных территории", - как обычно, сумбурно и обтекаемо прокомментировала вице-спикер возможность реинтеграции Донбасса.

    Тука тоже недоволен

    Зона АТО. Архивное фото
    Украинское фото
    Синдром АТО. Бойцы готовы перегрызть друг другу глотки

    Судя по всему, не особо понимает как вернуть проблемный регион и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. Вместо конкретных предложений чиновник принялся рассуждать о том, что власть вообще ничего не делает для проблемного региона.

    "Я не доволен уровнем внимания, который сегодня украинское правительство уделяет проблемам Донбасса, — отметил Тука. — Иногда приходится прикладывать титанические усилия, чтобы решить какой-нибудь незначительный вопрос. Как можно говорить о какой-то устойчивости, если поезд из Мариуполя в Киев идет двадцать часов, а из Киева в Северодонецк вообще не идут поезда. О каких симпатиях к власти со стороны людей на Донбассе можно говорить, если уровень минерализации воды, которая подается в краны в 25 раз, превышает допустимый, а местные чиновники говорят, что все нормально. Когда я поднимаю этот вопрос, мне отвечают, что люди все равно уже привыкли и не пьют эту воду".

    Рецепт от Таруты

    Интересно, что в пространные рассуждения, вместо конкретного рецепта решения назревшей проблемы, пускались не только гости круглого стола, но и его организатор, экс-губернатор Донбасса, нардеп Сергей Тарута

    Украинское фото
    Сергей Тарута. Архивное фото

    "Вопрос реинтеграции сейчас является самым острым и самым важным, — признался политик. — Урегулирование ситуации должно быть по нескольким направлениям. Это и гуманитарное, и экономическое, и социальное, и техногенное, и экологическое. Не менее важным является решение вопроса помощи людям, которые выехали из оккупированных территорий и оказались в статусе временно-перемещенных лиц. Необходимо выработать ряд идей и потом выносить их как на уровень правительства, так и на уровень Верховной Рады. На сегодняшний день есть очень много вопросов по соблюдению прав человека, как в рамках Международного права, так и украинской Конституции".

    По его словам, закон о реинтеграции Донбасса рассматривается как инструмент содействия Минским договоренностям, и ни коим образом им не противоречит.

    "Думаю, что между тем, что записано в международных соглашениях и проектом закона противоречий возникнуть не должно. Скорее всего, будут расставлены очень важные акценты, которые понадобятся для эффективного взаимодействия и помощи тем, кто находится на оккупированных территориях", - резюмировал Тарута.

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