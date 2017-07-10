Реинтеграция Донбасса... в мечтах

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Несмотря на то, что во время встреч на Западе украинские власти не признаются о своих планах "по-новому" вернуть Донбасс, в Украине эти разговоры не прекращаются.

План Кремля

Посчитав принятый всем цивилизованным миром Минский процесс пережитком прошлого, политики задумали принять закон о реинтеграции, по которому и собираются действовать. Правда, пойти дальше громких заявлений пока не удается. На круглом столе "Реинтеграция: международная практика и украинские реалии", который в понедельник прошел в здании комитетов ВР так и не пришли к общему знаменателю.

Например, ненадолго заглянув на мероприятие перед своей встречей с министром иностранных дел Португалии Аугусто Силвой, вице-спикер ВР Ирина Геращенко, которая представляет Украину на переговорах в Минске снова затянула любимую песню об "агрессорах".

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"Сегодня в политикуме борятся две концепции. Одна из них — отрезать Донбасс, потому что там кто-то враждебен к украинской власти. Но это подыгрывание плану Кремля, который хочет, чтобы Украина показала свою слабость и отказалась от своих территорий. Таким образом, Россия сможет идти дальше, захватывая новые и новые территории. Поэтому украинские политики и эксперты и выработали новый закон о реинтеграции Донбасса", - призналась политик.

Все дело в медиа

По словам Геращенко, одной из сложностей при возвращении региона является информационная изолированность от Украины.

"По разным оценкам, 85% граждан на оккупированных территориях признаются, что у них мало информации про Украину, о том, что на самом деле происходит в Киеве, на контролированных властью территориях. У этих людей нет доступа к украинским медиа-ресурсам. Очевидно, что эта проблема усложняет задачу, которая стоит перед украинской властью. Но мы можем помочь нашей армии только помогая людям, которые остаются на оккупированных территории", - как обычно, сумбурно и обтекаемо прокомментировала вице-спикер возможность реинтеграции Донбасса.

Тука тоже недоволен

Судя по всему, не особо понимает как вернуть проблемный регион и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. Вместо конкретных предложений чиновник принялся рассуждать о том, что власть вообще ничего не делает для проблемного региона.

"Я не доволен уровнем внимания, который сегодня украинское правительство уделяет проблемам Донбасса, — отметил Тука. — Иногда приходится прикладывать титанические усилия, чтобы решить какой-нибудь незначительный вопрос. Как можно говорить о какой-то устойчивости, если поезд из Мариуполя в Киев идет двадцать часов, а из Киева в Северодонецк вообще не идут поезда. О каких симпатиях к власти со стороны людей на Донбассе можно говорить, если уровень минерализации воды, которая подается в краны в 25 раз, превышает допустимый, а местные чиновники говорят, что все нормально. Когда я поднимаю этот вопрос, мне отвечают, что люди все равно уже привыкли и не пьют эту воду".

Рецепт от Таруты

Интересно, что в пространные рассуждения, вместо конкретного рецепта решения назревшей проблемы, пускались не только гости круглого стола, но и его организатор, экс-губернатор Донбасса, нардеп Сергей Тарута.

Украинское фото Сергей Тарута. Архивное фото

"Вопрос реинтеграции сейчас является самым острым и самым важным, — признался политик. — Урегулирование ситуации должно быть по нескольким направлениям. Это и гуманитарное, и экономическое, и социальное, и техногенное, и экологическое. Не менее важным является решение вопроса помощи людям, которые выехали из оккупированных территорий и оказались в статусе временно-перемещенных лиц. Необходимо выработать ряд идей и потом выносить их как на уровень правительства, так и на уровень Верховной Рады. На сегодняшний день есть очень много вопросов по соблюдению прав человека, как в рамках Международного права, так и украинской Конституции".

По его словам, закон о реинтеграции Донбасса рассматривается как инструмент содействия Минским договоренностям, и ни коим образом им не противоречит.

"Думаю, что между тем, что записано в международных соглашениях и проектом закона противоречий возникнуть не должно. Скорее всего, будут расставлены очень важные акценты, которые понадобятся для эффективного взаимодействия и помощи тем, кто находится на оккупированных территориях", - резюмировал Тарута.