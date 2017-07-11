Закон о реинтеграции Донбасса - "мыльный пузырь" - Папиев

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. Громкие заявления об утверждении закона о реинтеграции Донбасса были частью информационной пропаганды, заявил нардеп от фракции "Оппозиционный блок" Михаил Папиев.

Законопроект о реинтеграции Донбасса, скорее всего, будет внесен в Верховную Раду в начале сентября. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов на брифинге после заседания СНБО в понедельник. По его словам, проект закона будет обсуждаться с международными партнерами Украины, в том числе в "нормандском формате", с партнерами из США и НАТО.

"Пропаганда в Украине работает на высшем уровне, — объясняет Папиев. — Все говорят о законопроекте об реинтеграции Донбасса, но его даже не существует в природе. Был создан "мыльный пузырь", в медиапространство запустили новую тему. Сначала об этом начали говорить, потом вдогонку создали видимость бурной деятельности. Кроме того, существует понятие депутатской этики, которое сегодня попрано. Депутаты, которые представляют западные регионы, фактически решают судьбу людей в восточных. В предыдущих созывах ничего подобного и близко не наблюдалось".

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По словам депутата, закон о реинтеграции Донбасса — сепаратистская инициатива по отторжению Донецкой и Луганской областей.

"Сегодня депутаты из Западной Украины называют жителей Донбасса "не такими" и хотят законодательно регламентировать их жизнедеятельность. Но ведь существует Конституция, эти люди остаются украинскими гражданами, никто их на лишал этой привилегии. Почему-то Генеральная прокуратура молчит по этому поводу. Такие политиканы должны прийти в себя и понять, что нам надо "сшивать" разнородную Украину, а не еще больше ее разделять", — заявил политик.