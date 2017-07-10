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    Политика

    Власти играют на публику, говоря о реинтеграции Донбасса - эксперт

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    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты (755)

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    Исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что со стороны общества растет запрос на определенность по Донбассу.
    Заседание СНБО во главе с Петром Порошенко, 10 июля 2017
    president.gov.ua

    КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Рассмотрение проекта закона, который предусматривает процедуру деоккупации и реинтеграции Донбасса решили перенести на осень из-за разногласий в формулировке документа.

    Жизнь в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донбассе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Реинтеграция Донбасса... в мечтах

    Ранее рассмотрение проекта закона "О государственной политике восстановления суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей" анонсировали при участии президента на заседании СНБО 10 июля. Однако вице-спикер парламента Ирина Геращенко сообщила, что этого не произойдет, поскольку документ находится на стадии доработки. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что проект закона о реинтеграции Донбасса уже наработан, однако не согласован. По словам Парубия сегодня утром он получил законопроект, но его не изучал. А еще ранее президент Петр Порошенко сообщал, что с данным законопроектом еще должны ознакомиться наши международные партнеры.

    Законопроект прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив.

    "Мне кажется, что этот законопроект пора называть законопроектом Шредингера, потому что он якобы есть и его вроде бы нет. Потому что несколько недель разговаривать о законопроекте, но до сих пор людям не показать ни какой-то текст, ни вообще ничего. Или подготовьте текст и тогда уже скажите о нем, или не говорите вообще ничего. (…) Я думаю, что это скорее была неоправданная и неподготовленная игра на публику, на волне того, что растет запрос со стороны общества получить какую-то определенность. Но надо сказать другое. На самом деле, потребность такого законопроекта есть уже очень давно. Потому что понятно, что многие вещи, которые сейчас происходят на Донбассе, они являются незаконными с точки зрения украинского законодательства", — отметил эксперт.

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