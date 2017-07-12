Папиев о сигналах из США, визах с РФ и реинтеграции Донбасса

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Перед началом затяжного периода политических отпусков в информационном пространстве активно обсуждается целый ряд резонансных тем. Встречи украинских политиков с западными партнерами, закон о реинтеграции Донбасса, возможное введение визового режима между Украиной и РФ. Об этих и других вопросах РИА Новости Украина рассказал нардеп от фракции "Оппозиционного блока" Михаил Папиев.

По мнению депутата, сегодня главной проблемой Украины является неумение политиков выполнять обещание, данные народу и международным партнерам.

"В целом, после встреч со всеми западными коллегами главным выводом можно назвать их позицию в отношении выполнения Минских соглашений. Украина четко услышала, что Минск-2 остается действующим и таким, который необходимо реализовывать", — сказал депутат.

По словам политика, украинская сторона уже получила все необходимые разъяснения от Запада.

"Украинская власть получила четкий сигнал, что только Нормандский формат является единственно правильным. США выразили готовность подключиться к процессу, но не в статусе пятой стороны, а в качестве государства, которое будет содействовать установлению мира на Донбассе и возвращения Крыма. Думаю, что главное — чтобы эти сигналы услышала власть и "партия войны". Ведь если бы сегодня перед западными партнерами поставили на голосование вопрос выполнения Минска-2, все увидели бы, какое сильное отличие между тем, что наши власти думают, обещают и делают. Уже давно был бы установлен мир на Донбассе и в стране, если бы политики делали то, что они обещают и не пытались кому-то понравиться, держа дулю в кармане", — отметил Папиев.

Также политик выразил недоумение тому, сколько внимание в информационном пространстве было уделено теме несуществующего закона о реинтеграции Донбасса.

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"Пропаганда в Украине работает на высшем уровне. Все говорят о законопроекте, но его даже не существует в природе. Был создан "мыльный пузырь", в медиа-пространство запустили новую тему. Сначала об этом начали говорить, потом вдогонку создали видимость бурной деятельности», — считает Папиев.

По словам депутата, закон о реинтеграции Донбасса — сепаратистская инициатива по отторжению Донецкой и Луганской областей.

"Сегодня депутаты из западных регионов решают судьбу людей в восточных, называя тех "не такими". Но ведь существует Конституция, эти люди остаются украинскими гражданами, никто их на лишал этой привилегии. Такие политиканы должны понять, что нам надо "сшивать" разнородную Украину, а не еще больше ее разделять", — заявил политик.

Кроме того, Папиев прокомментировал инициативы власти ограничить пересечение украинской границы для граждан РФ.

"Те, кто предлагает подобные инициативы, вероятно, хотят пополнить бюджет России на 90 миллионов евро. Ведь, по сути, визовый режим — это механизм наполнения казны той или иной страны. Горе-инициаторы должны понимать, что сегодня в Россию ежегодно выезжают 2,5 миллиона украинцев, в то время как Украину посещают всего 150 тысяч россиян. Если виза будет стоить около 40 евро, то украинцы в целом заплатят в бюджет РФ 90 миллионов евро. Россияне, в свою очередь, «вложат» в Украину всего 6 миллионов евро. Разница, как видим, ощутима", — считает нардеп.

По его мнению, инициатива, мягко говоря, не дальновидна.

"Хочется спросить у власти, а создала ли она рабочие места для украинцев, которые ездят в РФ и ежегодно перечисляют около семи миллиардов долларов в Украину. Наши политики за миллиард долларов готовы на коленях ползать перед МВФ, а тут легко отказываются от семи. Власти хоть иногда нужно включать разум", - подытожил Папиев.