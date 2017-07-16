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    МИД Австралии допустил заочное осуждение виновных в аварии МН17 в Донбассе

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    Глава МИД Австралии призвала Россию соблюдать каждый пункт резолюции 2166 Совета Безопасности ООН, автором которой является Австралия: "Она предусматривает сотрудничество всех государств в целях наказания виновных в катастрофе".
    Крушение малайзийского Boeing на Украине
    RIA News Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Австралии Джулия Бишоп заявила, что виновные в крушении рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" в Донбассе могут быть осуждены заочно, сообщает Reuters.

    Поисковые работы на месте крушения Boeing 777 в Украине. Архивное фото
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк
    Катастрофа MH17. Расследование и суд... в Нидерландах

    "Может быть так, что дело будет рассмотрено в порядке заочного производства", — отметила она.

    Бишоп призвала Россию соблюдать каждый пункт резолюции 2166 Совета Безопасности ООН, автором которой является Австралия: "Она предусматривает сотрудничество всех государств в целях наказания виновных в катастрофе".

    Напомним, Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

    Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что установили тип оружия, поразившего самолет, — это ракета серии 9М38, выпущенная из ЗРК "Бук", и точное место ее запуска — поле неподалеку от населенного пункта Первомайское, которое, по их сведениям, находилось под контролем ополченцев. Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней противостоящую сторону. В докладе международной следственной группы утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" был доставлен из России, а потом возвращен обратно. В МИД России заявили о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины.

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