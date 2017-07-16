Политолог исследует проект закона о реинтеграции Донбасса

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Совет национальной безопасности и обороны Украины подготовил проект закона о реинтеграции Донбасса. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на свои источники.

По информации журналистов, в проекте отмечено, что "президент Украины в период действия этого закона может принимать решения об использовании Вооруженных сил и других законных военных формирований в Донецкой и Луганской областях для сдерживания и отпора вооруженной агрессии, восстановления территориальной целостности, обеспечения охраны и обороны госграницы страны и линии разграничения".

Перипетии вокруг проекта закона реинтеграции Донбасса прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Александр Кочетков.

Если процесс согласования проекта еще продолжается, зачем в информационное пространство вкидываются подобные варианты текстов?

— После попыток имплементировать второй минский договор, после попыток, так сказать, протащить через ВР изменения в Конституцию под видом децентрализации, которые предусматривают по факту некий особый статус Донбасса, общество к этой теме относится очень настороженно. Когда начинают говорить про какой-то законопроект, изменения законодательства в отношении оккупированных территорий Донбасса, очень много людей встают в боевую стойку: неужели опять пытаются что-то протащить? Тот проект закона, кстати сказать, подтверждаю его аутентичность, именно примерно такой и разрабатывался, он по факту фиксирует существующее положение вещей. Он был бы чрезвычайно уместен после первого "Минска", когда наибольшая территория была освобождена. Нормально. Почему это не сделали — вопрос для историков и для следственных органов. Этот фиксирует нынешнюю ситуацию, этот законопроект. Он снимает юридические коллизии по поводу применения армии, он дает возможность ввести на отдельных территориях военное положение, если в этом будет необходимость. И никаких особенных угроз обществу он не несет. Поэтому и дали в утечку, чтобы общество и активисты немножко успокоились.

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Впервые на законодательном уровне предлагается зафиксировать необходимость выполнения минских договоренностей именно в том порядке, на котором настаивает Украина. То есть получается, что пока не достигнут консенсус на переговорах в нормандском формате, мы пытаемся сыграть на упреждение?

— Совершенно верно. Почему я и говорю, что он был уместен в 2014 году. Но лучше позже, чем никогда. Кстати, насчет выполнения "Минска", к сожалению, основные положения в постановлении Совбеза ОНН, в резолюции ОНН, деваться, в общем-то, некуда. Но то, что мы пытаемся освобождение границы, то есть вопросы безопасности, поставить в приоритете — это замечательно. Это позиция нашего переговорного блока во главе с Кучмой и Бессмерным в свое время была. Слава Богу, что она не меняется. Сейчас наша власть активно и внутри страны, и снаружи пытается занять позицию деятельных патриотов, которые готовы защищать свою страну и защищать ее, в том числе и от коррупции. Это вот следствие проявления определенной активности, желания представить себя, страну, руководство страны в более выгодном свете перед новой администрацией США, которая начала знакомиться с Украиной всерьез, выстроилась вертикаль по Украине. Вот это, в первую очередь, делается для них, смотрите, какие мы патриоты, защитники страны, смотрите, что мы делаем все правильно.

Насколько здесь единая и согласованная игра украинской властной команды? Сначала заявление сделал Турчинов, потом отреагировал президент. Их заявления отличались практически кардинально. А представитель АП Константин Елисеев говорит о том, что нет документа в целостном виде…

— Те, кто следят внимательно за процессом, заметили повышенную активность руководства СНБО, в частности, в рядке вопросов, которые мы относим к патриотическому блоку — запрет российского ПО, соцсетей и прочее, активная позиция по поводу того, что вирусная атака была спровоцирована и фактически произведена со стороны спецслужб России. Это последовательная позиция руководства СНБО. Здесь нет расхождений. Здесь есть определенное опережение со стороны СНБО, он вбрасывает эти темы, чтобы от них нельзя было отказаться. То, что происходят некие различия, они в общем-то, происходят из-за того, что президент чрезвычайно ревностно относиться к любым громким инициативам, которые происходят не от него. Поэтому он и его окружение, естественно, стремятся зафиксировать некое первенство, некий приоритет, что последнее слово за ним, что там еще что-то дорабатывается. А все остальные — не суть важно. Это внутриполитическая борьба, которая говорит о том, что ситуация назревает, все начинают готовиться, позиционироваться к выборам. А вот на выборах расхождения внутри команды президента вполне возможны.

Тука говорит о недоказанности в международных судах присутствия российских регулярных войск. А в политике знать и называть вещи своими именами далеко не всегда одно и то же.

— Мы в данной позиции утопающий. Мы должны проявлять активность, и мы должны действовать несколько более жестче, чем все остальные, которые нам должны помогать. А спасаться надо.

Возможен ли вариант, что в итоге этот документ так и не будет принят? Что мы его используем в торгах, в переговорах с Западом и РФ, а по итогу от него откажутся?

— Украина — держава, в которой возможно все. Наша "Верховная Радость" — это такой конгломерат, в котором пишется сценарий для "Алисы в Зазеркалье-2". То есть там возможно все. Царство абсурда, которому позавидовал бы Кафка, к сожалению, и эта версия возможна. Будем надеяться, что этого не произойдет.

Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире "ГС" рассказал, что представляет собой алгоритм распределения средств, выделенных Евросоюзом на восстановление региона.

Также политолог Михаил Погребинский в эфире Голоса Столицы заявил, что цель законопроекта о деоккупации Донбасса — перенести выборы в Верховную Раду на более поздний срок.