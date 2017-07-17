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    Общество

    Почти половина украинцев поддерживают торговую блокаду Донбасса

    (обновлено: )6102
    За торговую блокаду Донбасса выступают 47% украинцев, против – 37% опрошенных. Согласно опросу, блокаду поддерживают 66% жителей западной Украины, 47% жителей центральной части, 30% опрошенных в южных областях и 38% жителей восточного региона.
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    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Почти половина украинцев (47%) поддерживают торговую блокаду неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе, свидетельствуют результаты социологического опроса фонда "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова, обнародованные в понедельник.

    Результаты исследования показали, что за торговую блокаду Донбасса выступают 47% украинцев, против – 37% опрошенных. Согласно опросу, блокаду поддерживают 66% жителей западной Украины, 47% жителей центральной части, 30% опрошенных в южных областях и 38% жителей восточного региона.

    Опрос проводился с 9 по 13 июня по всей Украине за исключением неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Всего были опрошены 2018 совершеннолетних жителей. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.

    Ранее результаты опроса социологической группы "Рейтинг" показали, что в мае торговую блокаду Донбасса поддерживали 40% украинцев.

     

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