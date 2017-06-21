Организаторы блокады Донбасса заявили о подготовке нового этапа акции

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Штаб блокады Донбасса заявил, что начнет блокаду грузовых перевозок в Россию, если власть не выполнит их требования, а именно не прекратит закупку российского угля и угля из самопровозглашенных республик Донбасса, которое транспортируется в Украину через территорию России, сообщает ТСН.uа со ссылкой на представителей активистов.

Отмечается, что нынешняя акция станет вторым этапом торговой блокады Донбасса, которую начали в феврале. Кроме того, командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногородский заявил, что после того, как в марте власти отреагировали на блокаду, торговля с Россией — продолжилась. Виногородский также заявил, что власть не выполнила требований по освобождению военнопленных.

"Вот некоторые говорят: блокировали, блокировали и никого не разблокировали. Поэтому мы еще раз объясняем: наша задача — не обменивать военнопленных, наша задача — надавить на тех, кто организовал торговлю с оккупированными территориями. Если уж они смогли организовать торговлю с оккупантами, значит, они могут организовать и обмен наших военнопленных. Мы настаиваем: это дело государства. А мы как граждане этой страны требуем от государства выполнить обязательства перед нами", — подчеркнул Виногородский.

Сейчас активисты блокады мобилизуют силы, после чего планируют физически блокировать железную дорогу.

"Мы видим, что в нарушение интересов Украины идет закупка российского угля, в том числе угля с ОРДЛО. Заявления премьер-министра и министра энергетики делами не подкреплены. Поэтому участники блокады сядут на рельсы. Это планируется сделать после того, когда будет сконцентрированы те силы, которых будет достаточно для того, чтобы противодействовать титушкам, которые собираются на местах. В том числе незаконным действиям бывшего "Беркута", который готовится для этого Министерством внутренних дел", — сказал нардеп Семен Семенченко.

На минувшей неделе организаторы торговой блокады Донбасса заявили, что намерены полностью перекрыть поставки угля из России в Украину.