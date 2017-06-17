Блокада ли? Украинские колбасы и водка свободно продаются в Донецке — Казанский

КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. Генпрокуратура выявила масштабную схему вывода денег из Украины в ОРДЛО. Там сообщают, что за последние два месяца предприятия, зарегистрированные в Украине, по фиктивным договорам вывели на неподконтрольные территории 116 млн гривен.

На очередной попытке снятия 5 млн гривен правоохранители положили конец этой незаконной схеме. Сейчас следствие устанавливает всех причастных к сделке. По делу уже задержан житель Донецка с поддельной регистрацией в Киеве и документами с печатями так называемой ДНР.

Анализируя масштабы контрабанды товаров на Донбасс, журналист Денис Казанский в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал, продаются ли там украинские товары.

"Да, конечно. Это можно увидеть по фотографиям любого супермаркета, или на рынках, то есть определенные украинские товары провозятся. Просто они провозятся или какими-то мелкими торговцами в легковых автомобилях, и это — не огромные партии. Или они провозятся через территорию России, но опять-таки не в тех объемах, как это было раньше. Но в целом они есть в магазинах: вы можете увидеть украинские колбасы и молочную продукцию, и водку", — сообщил журналист.

Ранее сообщалось, что экономическую блокаду самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в Донбассе не поддерживают 46% украинцев.