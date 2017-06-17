наверх
17.06.201721:16
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Блокада ли? Украинские колбасы и водка свободно продаются в Донецке — Казанский

    Тема:

    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (294)

    (обновлено: )11310
    Журналист Денис Казанский в эфире "ГС" отметил, что украинские товары завозятся на неподконтрольный Донбасс или мелкими торговцами, или с территории России.
    Колбаса
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. Генпрокуратура выявила масштабную схему вывода денег из Украины в ОРДЛО. Там сообщают, что за последние два месяца предприятия, зарегистрированные в Украине, по фиктивным договорам вывели на неподконтрольные территории 116 млн гривен.

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Рудяков: "Хорватский сценарий" - это военная операция против Донбасса
     На очередной попытке снятия 5 млн гривен правоохранители положили конец этой незаконной схеме. Сейчас следствие устанавливает всех причастных к сделке. По делу уже задержан житель Донецка с поддельной регистрацией в Киеве и документами с печатями так называемой ДНР.

    Анализируя масштабы контрабанды товаров на Донбасс, журналист Денис Казанский в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал, продаются ли там украинские товары.

    "Да, конечно. Это можно увидеть по фотографиям любого супермаркета, или на рынках, то есть определенные украинские товары провозятся. Просто они провозятся или какими-то мелкими торговцами в легковых автомобилях, и это — не огромные партии. Или они провозятся через территорию России, но опять-таки не в тех объемах, как это было раньше. Но в целом они есть в магазинах: вы можете увидеть украинские колбасы и молочную продукцию, и водку", — сообщил журналист.

    Ранее сообщалось, что экономическую блокаду самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в Донбассе не поддерживают 46% украинцев.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Логотип ОБСЕ. Архивное фото
    Киев - Донбасс. Конец АТО?
    Переселенка из Донецка везла своего сына в Польшу в чемодане
    Европа открывает для украинцев свои границы
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Встреча года: Порошенко едет к Трампу
    Зорян Кись
    Киев в преддверии гей-парада