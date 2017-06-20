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    Будни блокады: Гройсман осудил "махновщину" и пригрозил активистам

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    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (296)

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    По данным Минэнерго России, поставки угля из РФ в Украину за январь-май 2017 года составили 4,25 миллиона тонн, по итогам года ожидается около 10 миллионов тонн. В 2016 году было поставлено 10 миллионов 110 тысяч тонн.
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Глава украинского правительства Владимир Гройсман, получив информацию о готовящейся блокаде путей сообщения в Конотопе, предостерёг активистов от необдуманных действий и вспомнил о вреде "махновщины".

    Адекватная будет реакция

    Во время селекторного совещания представители власти Сумской области сообщили премьеру, что, по их информации, сейчас готовятся попытки блокирования железнодорожной дороги и автотрасс в районе города Конотоп. Глава правительства в ответ призвал этого не допускать.

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    "Попытки организовать новые новые транспортные блокады регионов Украины, подобные той, что была развернута в Донбассе зимой этого года, получат адекватную реакцию местной власти и правоохранительных органов", – заявил Гройсман, чьи слова приводит пресс-служба Кабмина

    Премьер отметил, что потенциальные организаторы блокады имеют все законные возможности указать на существующие, на их взгляд, проблемы, в том числе, они могут высказать это с парламентской трибуны.

    "Но тот, кто будет нарушать закон… Вы (руководство Сумской области — Ред.) должны мгновенно реагировать. Я это заявляю как премьер-министр. Махновщина – это наихудший путь", — сказал Гройсман.

    Он напомнил, что из-за зимней блокады Донбасса Украина потеряла 1% роста ВВП, а также ряд промышленных активов, которые до недавнего времени платили налоги в бюджет Украины, а сейчас – "платят налоги в Россию".

    Недавно организаторы блокады заявили о "мобилизации всех сторонников" с целью добиться прекращения поставок на Украину российского угля.

    По словам одного из координаторов Анатолия Виногродского, только через железнодорожную станцию на российско-украинской границе в Конотопе из РФ за прошлый месяц прошли тысяча вагонов с углем, а до конца года Украина намерена купить угля у России на сумму 600 миллионов долларов. По мнению активистов, убежденных в том, что "Украина воюет с Россией", это недопустимо.

    "Мы объявили мобилизацию всех наших сторонников. Мы проводим регистрацию людей и собираемся, как только будем готовы физически… полностью перекрыть поставки угля из РФ", — заявил Виногродский на пресс-конференции в Киеве.

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    По его словам, активисты-блокираторы требуют от премьер-министра Владимира Гройсмана "утвердить представление, которое подал глава Минэнерго Игорь Насалик о запрете торговли углем с Россией".

    Напомним, Насалик заявлял, что Минэнерго Украины планирует к 2019 году полностью отказаться от антрацитовой группы угля в энергетике путем перевода энергоблоков теплоэлектростанций (ТЭС) на газовый уголь. А пока из-за нехватки антрацита приходилось останавливать ТЭС…

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    Ранее организаторы блокады пообещали "максимально осложнить" работу всех российских предприятий на Украине, если не будет выполнено требование об освобождении пленных в Донбассе.

    Впрочем, многие эксперты не верят, что это будет способствовать решению проблемы пленных. Так, политолог Владимир Фесенко указал, что в результате зимней блокады ситуация с заложниками и с обстрелами только ухудшилась, а Украинская экономика понесла потери. По его мнению, перенос блокады на Россию "приведет к возвращению в экономический кризис".

    Отметим, по данным Минэнерго России, поставки угля из РФ в Украину за январь-май 2017 года составили 4,25 миллиона тонн, по итогам года ожидается порядка 10 миллионов тонн. В 2016 году было поставлен 10 миллионов 110 тысяч тонн.

    В народе действия активистов-блокираторов не находят особого понимания. По результатам исследования, проведенного социологической группы "Рейтинг",  экономическую блокаду непризнанных республик в Донбассе не поддерживают 46% украинцев (из них совсем не поддерживают 27%, скорее не поддерживают 19%).

    Поддерживают блокаду 37% опрошенных (из них полностью поддерживают только 17%, скорее поддерживают 20%).

    Напомним, в конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск – Лисичанск – Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

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    Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных украинскому правительству территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

    Официальные лица сначала выступили с резкой критикой действий блокировщиков, утверждая, что они наносят серьёзный ущерб украинской экономике. Однако позднее СНБО по предложению президента Петра Порошенко принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

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