Во Львове вывесили баннер "Порошенко, Гройсман, остановите мусорную блокаду"

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Большой баннер-обращение к президенту Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсмана с требованием прекратить мусорную блокаду Львова появился на здании мэрии.

"Порошенко, Гройсман, остановите мусорную блокаду Львова", — гласит баннер, размещенный над главным входом в здание.

По данным Zaxid.net, его изготовление обошлось в 2 тысячи гривен, расходы оплатил лично мэр города Андрей Садовый.

Издание отмечает, что на месте, где расположен баннер, как правило, рекламируются городские фестивали и события, происходящие при поддержке городской власти. Также это место традиционно используют для поздравления львовян с Рождеством, Пасхой и государственными праздниками.

Премьер-министр Владимир Гройсман уже отреагировал на баннер. В ходе заседания правительства он призвал Садового самостоятельно решить "мусорную" проблему. По его словам, за годы мэрства Садовый мог построить множество мусороперерабатывающих заводов, однако этого так и не произошло.

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"Давай я извинюсь перед львовянами за то, что ты (Андрей Садовый — Ред.) за 11 лет не решил эту проблему. Что я еще могу сделать, чтобы стало легче? (…) Поэтому, Андрей, возьми и сделай", — возмутился глава правительства.

В конце мая 2016 года на свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, в результате четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину. Тела трех погибших были найдены в ходе поисково-спасательных работ, тело еще одного человека до сих пор не обнаружено. В связи с закрытием свалки Львов столкнулся с проблемами при вывозе мусора. Позже на свалке снова произошло возгорание, спасатели привлекли авиацию.