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    Общество

    Блокаду Донбасса не поддерживает каждый второй украинец - опрос

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    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (287)

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    По итогам исследования соцгруппы "Рейтинг", экономическую блокаду неподконтрольного Киеву Донбасса поддерживают 37% опрошенных граждан. Среди них полностью поддерживают всего 17%, скорее поддерживают 20% опрошенных.
    Торговая блокада Донбасса. Архивное фото
    Страница "Штаб блокады торговли с оккупантами" в Facebook

    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости. Экономическую блокаду самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в Донбассе не поддерживают 46% украинцев, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг".

    В том числе согласно опросу, из указанного числа украинцев "совсем не поддерживают" такую блокаду 27% опрошенных, "скорее не поддерживают" 19% респондентов.

    Участники блокады Донбасса
    Штаб блокады торговли с оккупантами/Facebook
    Блокада Донбасса и окончательный разрыв с Украиной

    При этом поддерживают блокаду неподконтрольного Киеву Донбасса 37% опрошенных граждан. Среди них полностью поддерживают всего 17%, скорее поддерживают 20% опрошенных.

    Еще 14% затруднились ответить на этот вопрос, а 3% опрошенных ничего о блокаде не слышали.

    Опрос проводился по заказу Международного республиканского института (IRI) по всей территории Украины (кроме неподконтрольных Киеву районов Донбасса) с 21 апреля по 5 мая. Всего были опрошены 2,4 тысячи жителей в возрасте 18 лет. Допустимая погрешность не превышает 2%. Исследование финансировалось правительством Канады.

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    Напомним, в связи с блокированием поставок угля из Донбасса в Украине с 17 февраля были введены чрезвычайные меры в энергетике. В ответ на блокаду власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе. После этого Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил предложение о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Согласно решению Киева, блокада будет действовать, пока предприятия в ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

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