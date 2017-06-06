Аваков: силовые блокадные действия на Донбассе недопустимы

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Силовые блокадные действий на Донбассе недопустимы, заявил министр внутренних дел Украины Арсений Аваков, комментируя заявление "Штаба блокады торговли с оккупантами" о намерении осуществить следующий этап блокады на Донбассе, сообщает пресс-служба МВД.

"Собирается несколько человек, которые принимают решение "будем блокировать". Но, что, к примеру? "Мне не нравится трамвай, который перемещается по улице, я буду его блокировать", — заявляет некий штаб блокады. Я вам заявляю, что никто, кроме государства, на территории страны не имеет права на монополию силовых действий", — подчеркнул Аваков.

По его словам, такие заявления являются политическими спекуляциями.

"Я настоятельно рекомендую господам, которые берут на себя такую ответственность и пытаются получить политический капитал, думать сначала о стране, а уже потом о своем весе в обществе", — подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что участники блокады Донбасса приехали на железнодорожную станцию "Конотоп" в Сумской области, чтобы приготовиться к перекрытию торгового сообщения с Россией.