Заклинило. Снова блокада - активисты дают властям две недели

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Торговая блокада Донбасса позволила решить некоторые задачи, но главные требования "блокадчиков" — освобождение пленных и принятие закона об оккупированных территориях — не выполнены по сей день. Поэтому активисты намерены возобновить давление на власти Украины и найти способы оказать давление также и на Россию. Об этом на пресс-конференции в Киеве сказал один из координаторов Анатолий Виногродский.

В конце декабря 2016 года бывшие участники АТО, в числе которых были и депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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Представители украинских властей сначала жестко критиковали организаторов блокады, обвиняя их в нанесении значительного ущерба экономике страны. Так, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, убытки от торговой блокады Донбасса обойдутся Украине в 1% ВВП, а это сотни миллиардов.

Однако затем официальный Киев изменил позицию: СНБО на экстренном заседании 15 марта принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

"Блокада не закончена"

Несмотря на полное совпадение в этом вопросе позиций власти и активистов, Виногродский отметил, что и сейчас "некоторые политики пытаются нивелировать значение такого события как блокада — говорят, что не выполнены те задачи, которые ставились… что блокада стала пиар-проектом одной из политических сил". В то же время он признал, что главные задачи действительно не решены.

"Мы выдвинули нашему правительству два требования… это освобождение наших военнопленных и, как вытекающее и поддерживающее, второе требование — это принятие закона об оккупированных территориях. Выполнены эти задачи? Нет, не выполнены. Блокада закончилась? Нет, блокада не закончилась", — сказал Виногродский.

Пленные без статуса

Он пояснил, что без закона об оккупированных территориях украинские пленные не имеют никакого статуса: получается, что они находятся просто "у неизвестных лиц украинских", поскольку украинская власть "не объявляет войну войной", да и "террористами" ДНР и ЛНР никто не признал.

Отметим, Киев настаивает, чтобы самопровозглашенные республики Донбасса до конца недели подали свои списки пленных, чтобы обмен состоялся уже в июне.

Координатор добавил, что "первый этап блокады показал всей стране, что, используя воровские схемы, каждого гражданина Украины в течение 2016 года грабили с помощью необоснованных тарифов, которые использовали схему "Роттердам +".

Всего таким образом, по словам Виногродского, только в 2016 "своровали" 10-15 миллиардов гривен.

Кроме того, отметил координатор, блокада показала, что "на 90% войну против Украины финансирует сама Украина".

"И основное достижение — это то, что под нашим давлением господин Порошенко вместе с СНБО принял решение о легализации этой блокады", — сказал Виногродский. Он добавил, что с этого момента активисты "перешли в режим мониторинга выполнения решения СНБО".

Новые "точки давления"

Теперь же блокираторы снова объявляют мобилизацию — в связи с невыполнением своих требований, они намерены найти новые "точки давления". Таковыми, по словам координатора, являются предприятия, принадлежащие гражданам РФ.

Виногродский заявил, что российские предприятия на территории Украины представляют опасность, поскольку "Россия — враг". Между тем, по его словам, например, "энергосети принадлежат не нам, а Российской Федерации… и даже мобильную связь Украина не контролирует".

"Ставится вопрос глобально: если у нас идёт война, почему не национализируются предприятия, которые принадлежат гражданам страны-агрессора?" — сказал он, напомнив, что в 2014 году такие намерения были, и даже "оглашали список", но потом все затихло — "очевидно, за гарантию работы отдельных предприятий типа Липецкой фабрики в России".

"Мы общественная организация, мы не в состоянии начать процесс национализации этих предприятий, но мы будем максимально осложнять работу предприятий, принадлежащих Российской Федерации, если в течение двух недель не будет решён вопрос по выдаче наших пленных", — сообщил Виногродский. При этом он отказался раскрыть план новых акций, но отметил, что активисты найдут возможность заблокировать что-либо "там, где никто не ожидал".

Напомним, ранее заместитель министра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявлял, что блокадой Украина сама выталкивает неподконтрольные Киеву территории Донбасса, "интегрирует эти территории в Россию".