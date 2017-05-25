Блокада Донбасса привела к падению промпроизводства - Минэкономики

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Падение промпроизводства в Украине по итогам апреля является реакцией промышленности на блокаду востока страны, сообщает пресс-служба Минэкономразвития Украины.

"Падение промышленного производства, которое по итогам апреля сократилось на 6,1% относительно апреля 2016 года, является результатом высокой чувствительности промышленности Украины к блокированию грузовых перевозок на востоке страны, которое началось в конце января текущего года", — говорится в сообщении МЭРТ.

Ведомство отмечает, что уже не первый месяц подряд промышленное производство демонстрирует падение — в апреле до 6,1%, в марте — 2,7%.

"Как и ожидалось, это отражает высокую чувствительность промышленности в краткосрочном периоде к решению по блокированию грузовых перевозок на востоке страны. В частности, в апреле углубилось падение в энергетическом секторе промышленности и в горно-металлургическом комплексе. Сезонно скорректированное падение составляло в апреле к марту 1,7%", — сообщает МЭРТ.

Также, по данным министерства, сокращение в производстве электроэнергии в результате продления чрезвычайных мер на рынке электроэнергии (временная остановка отдельных ТЭС и ТЭЦ) имело "мультипликативный негативный эффект на все отрасли промышленности".

На экстренном заседании СНБО 15 марта принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 15 марта и будет действовать, пока "национализированные" предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

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В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.