Киев блокадой отталкивает Донбасс, сближает его с Россией – замминистра

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Блокадой отдельных районов Донбасса Киев сам отталкивает от себя эти территории, заявил заместитель министра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

На экстренном заседании СНБО 15 марта принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 15 марта и будет действовать, пока "национализированные" предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

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"Меняем ли мы (таким действиями — Ред.) отношение гражданского населения на неконтролируемых территориях в пользу Украины? С моей точки зрения, нет", — сказал Тука в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Он уверен, что Киев не должен отказываться от Донбасса.

"Я действительно считаю, что мы сами выталкиваем, интегрируем эти территории в Россию. Уровень жизни там падает, тут не о чем даже говорить, но мы усиливаем связи этих территорий с Россией… Да есть в нашей стране некоторые политические силы, которые считают, что Донбасс — это гангрена которую надо отрезать. Но отрезать Донбасс — это разъединить Украину, это мое такое восприятие", — считает Тука.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.