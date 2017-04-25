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    Политика

    Киев блокадой отталкивает Донбасс, сближает его с Россией – замминистра

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    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (258)

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    По словам Георгия Туки, в Украине "есть некоторые политические силы, которые считают, что Донбасс - это гангрена которую надо отрезать". Сам он уверен, что Киев не должен отказываться от Донбасса.
    Георгий Тука
    УНИАН

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Блокадой отдельных районов Донбасса Киев сам отталкивает от себя эти территории, заявил заместитель министра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

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    На экстренном заседании СНБО 15 марта принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 15 марта и будет действовать, пока "национализированные" предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. 

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    "Меняем ли мы (таким действиями — Ред.) отношение гражданского населения на неконтролируемых территориях в пользу Украины? С моей точки зрения, нет", — сказал Тука в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

    Он уверен, что Киев не должен отказываться от Донбасса.

    "Я действительно считаю, что мы сами выталкиваем, интегрируем эти территории в Россию. Уровень жизни там падает, тут не о чем даже говорить, но мы усиливаем связи этих территорий с Россией… Да есть в нашей стране некоторые политические силы, которые считают, что Донбасс — это гангрена которую надо отрезать. Но отрезать Донбасс — это разъединить Украину, это мое такое восприятие", — считает Тука.

    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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