Делегация России в СБ ООН попросила Украину отменить блокаду Донбасса

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Петр Ильичев на заседании Совета Безопасности обратился к делегации Украины с призывом отменить ограничительные меры в отношении населения Донбасса.

На заседании СБ ООН по защите мирных жителей в вооруженных конфликтах Ильичев заявил, что "в течение почти трех лет вследствие блокады со стороны Киева население региона лишено возможности получать необходимое лечение и медикаменты".

"Увещевания международных гуманитарщиков и правозащитников, неоднократно отмечавших, что от такой блокады страдают самые незащищенные слои населения, в том числе дети, старики и инвалиды, к результату не привели. Хотели бы адресовать делегации Украины призыв отменить эти и другие бесчеловечные ограничительные меры в отношении собственного народа", — сказал Ильичев.

Он также отметил, что Россия "оказывала и продолжает оказывать масштабную помощь, в том числе в сфере здравоохранения, жителям юго-востока".

Представляющий Украину замглавы МИД Сергей Кислица заявил, что "страна-агрессор пренебрегает Женевскими конвенциями, резолюциями Генеральной Ассамблеи и стандартами Совета Безопасности по соблюдению международного права".

По словам Кислицы, на востоке Украины "медучреждения подвергаются атакам с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей", а медицинские бригады "обстреливаются, даже если они имеют соответствующую маркировку". Он также отметил, что на подконтрольных правительству Украины территориях Луганской области были разрушены восемь медицинских учреждений, в Донецкой области — 29 объектов здравоохранения.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.