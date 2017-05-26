Три года президентства Порошенко: Inside Out

Василий Стоякин, обозреватель

Западное направление

В этом направлении Порошенко достиг безусловных успехов. Тут не будет преувеличением говорить о прорыве.

Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации Украины с ЕС (более того, следует ожидать, что оно будет полностью ратифицировано) и добился либерализации визового режима с ЕС. Судя по всему, у него динамично и в позитивном плане развиваются отношения с Ангелой Меркель.

Конечно, не все тут однозначно и безоблачно.

В подписании ассоциации была заинтересована прежде всего Европа. Ей был интересен доступ к украинскому рынку, и как раз европейцы имеют все основания быть недовольными результатом – они получили жалкий огрызок рынка и головную боль. ЕС было бы дешевле не вестись на провокацию США и не поддерживать Майдан.

Предоставление безвизового режима стало возможным в основном в результате внутреннего конфликта в ЕС. За безвиз выступали "европейская бюрократия" и восточноевропейские страны (Польша, прежде всего), против – страны ядра ЕС.

Меркель, судя по всему, воспринимает Порошенко в качестве даже не младшего партнера, а просто в качестве инструмента для демонстрации своих амбиций как заместителя Обамы на посту организатора сопротивления "российской агрессии".

По большому счету, сам Порошенко получил от этого безусловного успеха до обидного мало.

Во-первых, возня вокруг соглашения и безвиза окончилась слишком рано. К моменту выборов тема эта одновременно забудется и надоест (только за текущий год президент поздравлял "свой народ" с получением безвиза не меньше пяти раз). Надо будет предъявлять что-то еще.

Во-вторых, то, что было получено от ЕС, – совсем не то, о чем мечтал Майдан. Это совершенно не полноценное членство в ЕС (который бы финансировал инфраструктурные проекты и приглядывал бы за коррупцией) и это совершенно не Шенген (присоединение к которому позволило бы "свалить" и официально работать в более комфортной стране). Ничего этого нет. Есть сокращение внешней торговли, в том числе с ЕС.

В-третьих, насколько можно понять, условием нынешнего сближения с ЕС было то, что Украина никогда не станет его членом (что, правда, было и раньше понятно). Порошенко, конечно, обещал подать заявление о приеме в 2020 году, и ему сходу наверняка не откажут. Так что на ближайший электоральный цикл этой темы может и хватить.

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На евроатлантическом направлении никакого особого продвижения нет. НАТО в Украине интересовал в основном Крым. Украина без Крыма для НАТО источник вечной головной боли. Впрочем, НАТО не устает повторять, что его двери для Украины широко открыты. Правда, вполголоса уточняется, что заходить в них нежелательно.

Отношения с США, как ни удивительно, остались вполне терпимыми даже при новой администрации – Трамп пока что не припомнил Порошенко ни казуса с Манафортом, ни сложные ситуации, в которые украинский президент его поставил уже после избрания. Тем не менее украинским политикам стоит помнить, что Трамп – крайне мстительный человек. Сейчас этой черте его характера развернуться не дает неуверенное положение нового президента внутри самих США. Но, со временем, эта ситуация может и измениться…

Восточное направление

Как ни странно, тут ситуацию тоже можно охарактеризовать как победу.

В ходе предвыборной кампании он обещал, что восстановит отношения с Россией в течение короткого времени. Этого, однако, не произошло, как не произошло и краха России под гнетом санкций. Однако внутри Украины это как поражение не воспринимается.

Порошенко сумел разорвать большую часть связей с Россией и лишить ее каких-либо механизмов влияния на внутриукраинскую ситуацию (это признает и глава российского МИДа). Судя по всему, связи будут рваться и дальше – только из страны, с которой нет почти никаких отношений, можно лепить "идеального врага".

Впрочем, некоторые аспекты отношений будут сохраняться, потому что "ничего личного, просто бизнес". Россия, например, снабжает украинскую армию дизтопливом и даже моторами для бронетехники, да и сама получает обходными путями продукцию военного или двойного назначения.

В целом, успешный разрыв отношений с Россией, опять же, достижение не только Порошенко – внешнюю политику РФ определяют люди, которые, по-видимому, совершенно сознательно строят вдоль границ страны "санитарный кордон" из бедных государств с антироссийскими режимами.

Сейчас Россия (не реальная, конечно, а нарисованная пропагандой) является важнейшим инструментом Порошенко по формированию желательной для него внутриполитической ситуации. При этом ему удается балансировать на тонкой грани, не увеличивая чрезмерно влияния условной "партии войны" в киевской верхушке и оставаясь наиболее умеренным украинским политиком.

Главной проблемой Порошенко является, конечно, территориальная целостность. Однако, проблема тут состоит вовсе не в неспособности Порошенко ее восстановить, а в поддержании конфликта на нужном уровне.

У Украины нет ресурсов для подавления населения Донбасса и Крыма в случае восстановления, а включение их на прежних основах слишком сильно поменяет внутриполитическую ситуацию (это несколько миллионов голосов в пользу "Оппоблока", "Возрождения", "Социалистов" и других политических проектов, находящихся сейчас на "птичьих правах").

Впрочем, Порошенко не очень-то напоминают о его обещаниях вернуть все и быстро. Общественность с пониманием относится к необходимости противостоять целой России.

С Крымом ситуация сравнительно простая – Россия обсуждать эту болезненную для украинцев тему отказывается. Весь остальной мир аннексии Крыма не признает, но это единство больше всего напоминает позицию США в отношении аннексии Прибалтики в 1940 году. Факт непризнания двухсторонним отношениям не мешает. Так что Крым портит, в основном, отношение к России в Украине.

С Донбассом сложнее – не только Европа, но и США выступили за прекращение конфликта. Однако, судя по всему, Запад с самого начала исключал какое-либо давление на Украину с целью принудить ее к выполнению Минска. Во всяком случае, мы не наблюдали никаких попыток убедить Порошенко выполнять подписанное иначе, чем путем уговоров. В этой ситуации Киеву легко удается блокировать исполнение Минска.

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Другой важный момент – Украина смогла сохранить приемлемые отношения с Белоруссией, что позволяет обходить торговые ограничения, введенные РФ.

Резюме

В целом следует признать, что Порошенко показал себя успешным дипломатом. Играя на противоречиях между своими противниками и союзниками, он смог выстроить очень удачную внешнеполитическую конструкцию, которая служит укреплению его личной власти.