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    Чрезвычайные меры в энергетике продлят до осени – Насалик

    (обновлено: )19110
    Как отметил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, объясняя ЧП в энергетике, в летний период Украина обходится без сжигания антрацитовой группы угля.
    Игорь Насалик. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. С целью экономии антрацита в Украине продлят чрезвычайные меры в энергетике, сообщил глава Министерства энергетики Игорь Насалик.

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    "Планируется фактически до сентября (продлить чрезвычайные меры в энергетике – ред.). Это тот период, когда мы вообще обходимся без сжигания антрацитовой группы угля", — сказал Насалик в эфире телеканала "112 Украина".

    В Украине с 17 февраля были введены сроком на месяц чрезвычайные меры в энергетике в связи с блокадой поставок угля из Донбасса. Позднее Кабмин уже трижды принимал решение о продлении действия чрезвычайных мер. Последний раз соответствующее решение было принято 11 мая, когда режим чрезвычайных мер продлили еще на месяц.

    При этом Киев планирует заменить антрацит из Донбасса импортом угля из Южной Африки. По словам главы Минэнерго Украины, большинство украинских электрогенерирующих предприятий начали подготовку к импорту антрацита из ЮАР.

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