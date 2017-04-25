наверх
25.04.201718:30
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94+ 0.34
  • USD26.67- 0.06
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Блокада "Сбербанка" по-львовски: "азовцы" объявили бессрочную акцию

    Тема:

    Уход российских банков из Украины (283)

    (обновлено: )8403
    Акция украинских радикалов у Сбербанка во Львове
    Акция украинских радикалов у Сбербанка во Львове
    Акция украинских радикалов у Сбербанка во Львове
    Акция украинских радикалов у Сбербанка во Львове
    Акция украинских радикалов у Сбербанка во Львове
    Акция украинских радикалов у Сбербанка во Львове
    Акция украинских радикалов у Сбербанка во Львове
    Акция украинских радикалов у Сбербанка во Львове
    Акция украинских радикалов у Сбербанка во Львове
    Акция украинских радикалов у Сбербанка во Львове
    Представители "Национального корпуса" заблокировали отделение "Сбербанка" во Львове.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция украинских радикалов у Сбербанка во Львове
    Представители "Национального корпуса" заблокировали отделение "Сбербанка" во Львове.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция украинских радикалов у Сбербанка во Львове
    Прохожий у отделения "Сбербанка" во Львове, заблокированного представителями "Национального корпуса".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция украинских радикалов у Сбербанка во Львове
    Представители "Национального корпуса Львовщины" заблокировали отделение "Сбербанка" во Львове.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция украинских радикалов у Сбербанка во Львове
    Отделение "Сбербанка" во Львове, заблокированное представителями "Национального корпуса".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция украинских радикалов у Сбербанка во Львове
    Представители "Национального корпуса" заблокировали отделение "Сбербанка" во Львове.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция украинских радикалов у Сбербанка во Львове
    Представители "Национального корпуса" заблокировали отделение "Сбербанка" во Львове.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция украинских радикалов у Сбербанка во Львове
    Представители "Национального корпуса" заблокировали отделение "Сбербанка" во Львове.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция украинских радикалов у Сбербанка во Львове
    Представители "Национального корпуса" заблокировали отделение "Сбербанка" во Львове.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Рекомендуем

    Книга Апостол 1574 годаФотоитоги 25 апреля: возвращение "Апостола", ЛГБТ - Арка в Киеве, заседание коллегии МВД18:28 25.04.2017
    В Киеве Арку Дружбы народов покрасили в цвета ЛГБТВ Киеве Арку Дружбы народов превратили в радугу17:22 25.04.2017
    Пикет Похороны лосей возле здания МинприродыУ здания Минэкологии в Киеве провели "похороны лосей"16:28 25.04.2017
    В Киеве прошла акция Велосипедом на работуАкция "На велосипеде на работу" в Киеве13:18 25.04.2017
    Ремонтные работы возле метро Левобережная в КиевеРемонтные работы возле метро "Левобережная" в Киеве11:35 25.04.2017
    СБУ в Одессе изъяла рекордную партию амфетаминаРекордная партия амфетамина изъята в Одессе03:11 25.04.2017
    ОБСЕФотоитоги 24 апреля: подрыв автомобиля ОБСЕ в Донбассе, I тур выборов во Франции18:04 24.04.2017
    День памяти жертв геноцида в АрменииВ Армении вспоминают жертв геноцида 1915 года в Османской Турции17:05 24.04.2017
    Тысячи человек принимают участие в Марше живых в польском Освенциме"Марш живых" в нацистском концлагере Аушвиц-Биркенау16:51 24.04.2017
    Все фотоленты
    Представители "Национального корпуса" заблокировали отделение "Сбербанка" во Львове.

    Активисты партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", заявили, что начали бессрочную акцию возле отделения "дочки" "Сбербанка" во Львове.

    "Пора перечеркнуть деятельность российского "Сбербанка" во Львове. Национальный корпус начинает бессрочную блокаду", — говорится в сообщении нацбатальона "Азов" в соцсети "Вконтакте".

    Смотрите также: Рынок электроэнергии, "театр" вокруг "Сбербанка". Мнение Раимова

    Представители партии "Национальный корпус", созданной на базе батальона "Азов", почти месяц блокировали работу "дочки" российского банка. Блокада была ненадолго прекращена, однако позже они возобновили акцию и требуют, чтобы российские банки ушли с украинского рынка.

    Ссылки по теме:
    Теги: