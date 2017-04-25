Блокада "Сбербанка" по-львовски: "азовцы" объявили бессрочную акцию

Активисты партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", заявили, что начали бессрочную акцию возле отделения "дочки" "Сбербанка" во Львове.

"Пора перечеркнуть деятельность российского "Сбербанка" во Львове. Национальный корпус начинает бессрочную блокаду", — говорится в сообщении нацбатальона "Азов" в соцсети "Вконтакте".

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Представители партии "Национальный корпус", созданной на базе батальона "Азов", почти месяц блокировали работу "дочки" российского банка. Блокада была ненадолго прекращена, однако позже они возобновили акцию и требуют, чтобы российские банки ушли с украинского рынка.