"Нацкорпус" анонсирует бессрочное блокирование "дочки" "Сбербанка" во Львове

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КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Активисты партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", заявили, что начали бессрочную акцию возле отделения "дочки" "Сбербанка" во Львове.

"Пора перечеркнуть деятельность российского "Сбербанка" во Львове. Национальный корпус начинает бессрочную блокаду", — говорится в сообщении нацбатальона "Азов" в соцсети "Вконтакте".

Представители партии "Национальный корпус", созданной на базе батальона "Азов", почти месяц блокировали работу "дочки" российского банка. Блокада была ненадолго прекращена, однако позже они возобновили акцию и требуют, чтобы российские банки ушли с украинского рынка.

Ранее подавшая в отставку глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева сообщила, что МВФ выразил обеспокоенность в связи с актами вандализма в отношении российских банков. По ее словам, при подписании обновленного меморандума с фондом Киев был вынужден взять на себя обязательства остановить такие действия и защитить банковские учреждения.

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