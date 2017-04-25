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    "Нацкорпус" анонсирует бессрочное блокирование "дочки" "Сбербанка" во Львове

    Тема:

    Уход российских банков из Украины (282)

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    Представители "Национального корпуса" сообщили, что стартует бессрочная акция по блокированию работы "дочки" российского "Сбербанка" во Львове.
    Акция протеста против работы российских банков во Львове
    facebook.com/govarta1

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Активисты партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", заявили, что начали бессрочную акцию возле отделения "дочки" "Сбербанка" во Львове.

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    radiotrek.rv.ua
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    "Пора перечеркнуть деятельность российского "Сбербанка" во Львове. Национальный корпус начинает бессрочную блокаду", — говорится в сообщении нацбатальона "Азов" в соцсети "Вконтакте".

    Представители партии "Национальный корпус", созданной на базе батальона "Азов", почти месяц блокировали работу "дочки" российского банка. Блокада была ненадолго прекращена, однако позже они возобновили акцию и требуют, чтобы российские банки ушли с украинского рынка.

    Ранее подавшая в отставку глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева сообщила, что МВФ выразил обеспокоенность в связи с актами вандализма в отношении российских банков. По ее словам, при подписании обновленного меморандума с фондом Киев был вынужден взять на себя обязательства остановить такие действия и защитить банковские учреждения.

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