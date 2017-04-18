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    В Днепре под "Сбербанк" принесли снаряды

    Тема:

    Уход российских банков из Украины (272)

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    "Нацкорпус" сообщает, что несмотря на праздничные дни, активисты продолжают круглосуточно дежурить под стенами российской "дочки" "Сбербанка" в центре Днепра.
    Блокирование Сбербанка в Днепре
    azov.press

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Работа отделения "дочки" "Сбербанка" в Днепре приостановлена из-за продолжающейся блокады активистов.

    В "Нацкорпусе" сообщили, что несмотря на погоду и праздничные дни, активисты продолжают круглосуточно дежурить под стенами российского "Сбербанка" в центре Днепра. 

    "С первых дней акции все работники банка переведены в другие отделения, аргументируя это "моральным давлением" из-за нахождения под стенами учреждения активистов и установленной инсталляции с обломками снарядов, стикерами и огромным флагом Украины. Поэтому центральное отделение "Сбербанка" в Днепре сейчас заблокировано и не работает", — сообщает Азов.Пресс.

    azov.press
    Блокирование "Сбербанка" в Днепре
    azov.press
    Блокирование "Сбербанка" в Днепре

    Представители партии "Национальный корпус", созданной на базе батальона "Азов", почти месяц блокировали работу "дочки" российского банка. Блокада была ненадолго прекращена, однако позже они возобновили акцию и требуют, чтобы российские банки ушли с украинского рынка.

    Ранее подавшая в отставку глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева сообщила, что МВФ выразил обеспокоенность в связи с актами вандализма в отношении российских банков. По ее словам, при подписании обновленного меморандума с фондом Киев был вынужден взять на себя обязательства остановить такие действия и защитить банковские учреждения.

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