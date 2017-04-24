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    Задержаны подозреваемые в повреждении банкомата "Сбербанка"

    Тема:

    Уход российских банков из Украины (281)

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    По данным пресс-службы "Сбербанка", возбуждено уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества". Полиция проверяет возможную причастность задержанных к совершению ряда других актов вандализма в отношении отделений и банкоматов.
    Азов сообщает об акции против банкоматов российских банков
    ВКонтакте полк "Азов"

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Правоохранители задержали четырех мужчин, которых подозревают в повреждении банкомата одного из киевских отделений "Сбербанка", сообщила в понедельник пресс-служба банка.

    Акция протеста около Сбербанка в Киеве
    УНИАН
    Бетонные блоки, балалайки, палатки. Блокада банков РФ охватила Украину

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    "Четверо молодых людей в ночь с 20 на 21 апреля 2017 года разбили с целью выведения из строя банкомат одного из киевских отделений ПАО "Сбербанк". Оперативная реакция сотрудников службы безопасности банка и внешней охранной структуры позволила полиции немедленно задержать преступников, двое из которых оказались ранее судимы за имущественные преступления (квартирные кражи и грабеж)", — говорится в сообщении.

    По данным пресс-службы, возбуждено уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества". Полиция проверяет возможную причастность задержанных к совершению ряда других актов вандализма в отношении отделений и банкоматов коммерческих банков в Киеве.

    Напомним, представители партии "Национальный корпус", созданной на базе батальона "Азов", почти месяц блокировали работу "дочки" российского банка. Блокада была ненадолго прекращена, однако позже они возобновили акцию и требуют, чтобы российские банки ушли с украинского рынка.

    Ранее подавшая в отставку глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева сообщила, что МВФ выразил обеспокоенность в связи с актами вандализма в отношении российских банков. По ее словам, при подписании обновленного меморандума с фондом Киев был вынужден взять на себя обязательства остановить такие действия и защитить банковские учреждения.

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