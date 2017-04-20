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    Экономика

    Отделение "дочки" "Сбербанка" в Харькове возобновило работу

    Тема:

    Уход российских банков из Украины (277)

    (обновлено: )5310
    Отделение банка в Харькове по улице Донец-Захаржевского, 2 возобновило работу в штатном порядке. На текущий момент остается приостановленной работа одного отделения – в городе Днепр по улице Воскресенская, 2.
    В Днепре снова заблокировали Сбербанк
    informator.dp.ua

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Отделение "дочки" "Сбербанка" в Харькове, которое почти две недели блокировалось радикалами, в четверг возобновило работу; отделение в Днепре по-прежнему не работает, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

    Дмитрий Раимов
    Украинское фото
    Рынок электроэнергии, "театр" вокруг "Сбербанка". Мнение Раимова

    Активисты "Национального корпуса", созданной на базе нацбатальона "Азов", с 10 апреля пикетируют работу ряда отделений "Сбербанка" в Харькове, Днепре, Киеве и Одессе. Они требуют, чтобы российские банки ушли с украинского рынка.

    "Отделение банка в городе Харьков по улице Донец-Захаржевского, 2 возобновило работу в штатном порядке. На текущий момент остается приостановленной работа одного отделения – в городе Днепр по улице Воскресенская, 2. Все остальные отделения банка работают без изменений, обслуживание клиентов проводится в полном объеме", — сообщили в пресс-службе.

    "Сбербанк" ранее объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. Norvik Banka позднее сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский "Сбербанк", является Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева. При этом владелец Norvik Bankа Григорий Гусельников сообщал, что после завершения сделки бывшая "дочка" будет работать под его брендом.

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